Fifa 22 e i numeri incredibili a meno di un mese dall’uscita

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha divulgato, in occasione dei 22 giorni dall’uscita ufficiale, gli strepitosi numeri di FIFA 22 che si afferma, ad oggi, come il gioco sportivo più popolare del mondo

Sarà che il lancio di eFootball di Konami è stato a dir poco disastroso, sarà che non è solo il nome a rendere popolare un franchise e sarà che, alla fine dei conti, chiunque conosce FIFA, fatto sta che anche quest’anno Electronic Arts si è superata. Se non altro in termini di vendite, considerando tutte le problematiche che anche noi non abbiamo potuto far altro che riscontrare nella nostra recensione della versione PC, che potete trovare cliccando qui. Sarà anche pieno di difetti, ma resta comunque il fatto che FIFA rimane il franchise sportivo più giocato al mondo e questo capitolo non è stato sicuramente da meno. Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha festeggiato, nella giornata di ieri, i 22 giorni dal lancio di FIFA 22 divulgando qualche dato interessante.

Il titolo di quest’anno è già stato giocato in oltre 200 paesi in tutto il mondo, con una media di 89 milioni di partite giocate al giorno e per un totale di 2.1 bilioni di partite giocate e 46 trilioni di minuti giocati, equivalenti di quasi 87.8 milioni di anni di gioco. Inoltre, sono stati segnati oltre 5 bilioni di gol. Nella modalità Carriera, FIFA 22 ha visto 3.1 milioni di nuovi club personalizzati e 2.1 milioni di giocatori coinvolti nella modalità. In Pro Club, invece, sono state giocate oltre 57.7 milioni di partite con oltre 326000 avatar femminili creati. Per quel che riguarda VOLTA FOOTBALL, infine, sono stati personalizzati oltre 1.5 milioni di avatar, oltre 15 milioni di partite giocate e oltre 11.2 milioni di giocatori hanno partecipato a giochi di gruppo arcade. Vi lasciamo l’infografica completa divulgata da Electronic Arts, consultabile anche dal loro profilo Twitter ufficiale, proprio qua sotto.

2️⃣2️⃣ Days of #FIFA22 The 🌍 is playing, are you? pic.twitter.com/5LsOSOtz6H — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 22, 2021

FIFA 22 e i numeri da urlo per Electronic Arts: un successo già annunciato?

David Jackson, VP Brand EA Sports FIFA, ha affermato:

La crescita delle nostre piattaforme di calcio globali continua a un ritmo senza precedenti e la nostra fantastica community si sta impegnando come mai prima. Siamo entusiasti di continuare questo slancio fornendo le esperienze di gioco di calcio più coinvolgenti, disponibili per i fan ovunque nel mondo. Accanto a centinaia di partner di licenza, tra cui Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, UEFA e CONMEBOL, abbiamo il privilegio di creare la piattaforma calcistica interattiva più autentica al mondo, consentendo a oltre 150 milioni di fan in tutto il mondo di connettersi con i loro campionati, club e giocatori preferiti in modo significativo.

FIFA 22 è satato lanciato solo il 1° ottobre e già sta facendo numeri da urlo. Vi ricordiamo che trovate il gioco su PC, PS4, PS5, Xbox One, XBox Series X | S e Google Stadia. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!