FIFA 22: da oggi potete provarlo in Accesso Anticipato!

Scoprite insieme a noi, con questo articolo, come poter provare FIFA 22 in Accesso Anticipato a partire da oggi: preparatevi a scendere in campo

Quest’anno la competizione fra FIFA e PES non avrà luogo. Perlomeno, non nel modo in cui l’abbiamo conosciuta nel corso del tempo. Questo perché Konami ha deciso di far cambiare rotta alla sua serie di simulazione calcistica, trasformandola in qualcosa di “gratuito”, ma con DLC a pagamento. A scontrarsi con EA Sports, quindi, ci sarà eFootball, che avrà il compito e l’onere di compiere questa virata che, chissà, forse col tempo si rivelerà anche essere vincente. Intanto, molti giocatori ed appassionati di calcio si sono già avvicinati maggiormente a FIFA 22, sicuramente più classico e meno sperimentale.

FIFA 22 è in arrivo il prossimo 1 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, ed ha già sollevato un velo di polemiche a causa dell’aggiornamento alla versione next-gen che non sarà disponibile su PC. Insomma, neanche è uscito ed Electronic Arts già fa parlare (male) del suo pioniere stagionale. L’altra critica maggiormente conosciuta che viene normalmente mossa all’annuale capitolo di FIFA è di essere, più nella semplicità, un DLC a salato pagamento del prequel. E forse, e sottolineiamo forse, è giunto il momento di cambiare idea. Pronti all’Accesso Anticipato?

FIFA 22 è disponibile in Accesso Anticipato: pronti a scendere di nuovo in campo?

Se siete abbonati ad EA Play (su dispositivi PlayStation, Xbox o PC) potrete approfittare, a partire da oggi, di 10 ore totali di gioco per il nuovo FIFA in Accesso Anticipato. Essendo l’EA Play compreso anche nel Game Pass Ultimate, potrete anche sfruttare quest’ultimo per provarlo. Tutti gli obiettivi sbloccati e i progressi di gioco verranno poi trasferiti nella versione finale di FIFA 22.

Proverete FIFA 22 in Accesso Anticipato? Che cosa ne pensate del nuovo capitolo della serie di simulazione calcistica più famosa di sempre? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!