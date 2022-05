FIFA 22: EA avvierà i test per il cross-play

Nelle scorse ore, Electronic Arts ha annunciato l’avvio dei test per l’implementazione del cross-play di FIFA 22 fra PS5, Xbox Series X | S e Google Stadia

Vi parlavamo giusto ieri di quel rumor, piuttosto credibile a dirla tutta, per il quale sia FIFA 22 sia Battlefield 2042 sarebbero in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass. Oggi torniamo a parlarvi proprio della simulazione calcistica per eccellenza di Electronic Arts, stavolta, però, non si tratta di voci di corridoio, ma di conferme ufficiali. Nelle scorse ore, infatti, l’azienda è in procinto di avviare i primi test per l’implementazione del cross-play fra PlayStation 5, Xbox Series X | S e Google Stadia. Stranamente, non viene menzionato il PC.

Le due modalità che verranno prese in esame sono Stagione Online e Amichevole Online perché, stando a quanto affermato dalla stessa Electronic Arts, in questo modo si ridurranno le possibilità di introdurre nuovi problemi nel gioco. La compagnia ha anche affermato che i dati e i feedback raccolti nel corso del test aiuteranno, nel lungo periodo, anche per l’implementazione di questa feature nei titoli futuri del franchise (e non solo).

FIFA 22: finalmente si avviano i test per il cross-play

Una volta che EA avrà avviato il test e il cross-play sarà disponibile, per abilitarlo dovrete cercare un widget posto nella parte in basso a destra del menu. Da questo widget, dovrete semplicemente selezionare il prompt per abilitare o disabilitare la vostra partecipazione al test di cross-play. Oppure, potete navigare fino alle impostazioni sotto la voce Opzioni Matchmaking ed effettuare lo stesso tipo di scelta. Non ci saranno ulteriori cambiamenti e potrete semplicemente iniziare le vostre partite online come avete sempre fatto finora.

EA ha anche confermato che il test per il cross-play in FIFA 22 non avrà alcun impatto sul gameplay del titolo. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!