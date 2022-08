FIFA 22: il Brasile trionfa nel campionato eSports

Non solo calcio dal vivo: anche in quello virtuale di FIFA 22, il Brasile regna sovrano, come dimostrano i risultati del torneo eSports

Il matrimonio tra il Brasile e il calcio trascende l’erba (vera o sintetica) dei campi, data la vittoria sfolgorante nel campionato eSports di FIFA 22. Il paese ha vinto per la prima volta nella FIFA Nations Cup 2022, che ha messo diverse squadre nazionali l’una contro l’altra. Il team di giocatori ha battuto la Polonia con un 2-1 lo scorso sabato. Come risultato, i giovani talenti hanno portato a casa un premio in denaro di 120.000 dollari: un esito davvero difficile da trascurare (e tuttora soggetto a controversie).

Le giovani speranze degli eSports: ecco la formazione del Brasile in FIFA 22

I giocatori che hanno rappresentato il Brasile nel campionato eSports di FIFA 22 sono i seguenti. Trattasi di Phzin, di Klinger Castro, di Pedro Resende e Gabriel Crepaldi. Il loro allenatore è invece Gabgo. Il team ha saputo sbaragliare una concorrenza non da poco, comprese alcune delle squadre favorite tra quelle del Vecchio Continente. Dopo aver sistemato sia la Spagna che la Francia (con un 2-1 in entrambi i casi) e i nostri giocatori (5-4), i talentuosi sudamericani hanno portato a casa il sopracitato risultato anche con la Polonia. Il risultato è talmente eclatante da meritare un post dall’account ufficiale.

Il campionato si è tenuto tra il 27 e il 30 giugno, presso la Bella Arena di Copenaghen, in Danimarca. Il montepremi totale, fissato sui 400.000 dollari, è rimasto in attesa per due anni a causa della pandemia. Il precedente torneo, nonché il primo su scala globale, risale invece al 2019. In quell’occasione, come ricorderanno i più affezionati al mondo eSport tra voi, è stata la Francia a trionfare. Indubbiamente, l’orgoglio calcistico brasiliano è tornato allo scopo di mettere le cose in chiaro!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.