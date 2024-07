EA Sports FC 25: ecco le squadre di serie A con e senza licenza!

In questo articolo potrete trovare tutte le squadre di serie A con licenza e non, che per il momento saranno presenti in EA Sports FC 25

Gli appassionati di calcio ormai non staranno più nella pelle dato che non manca molto all’uscita di EA Sports FC 25. Come ogni anno questo tanto atteso titolo arriverà al termine dell’estate e permetterà a tutti i fan di vivere in prima persona tutte le emozioni tipiche del calcio.

Di sicuro tutti gli appassionati di questo sport saranno desiderosi di prendere il controllo della propria squadra del cuore, ma purtroppo per gli italiani potrebbe essere un po’ più difficile del previsto. Anche in questo caso infatti non tutti i team italiani hanno offerto la propria licenza ad Electronic Arts. Se siete interessati a saperne di più, qui potrete trovare tutte le squadre di serie A con licenza e non, che per il momento saranno presenti in EA Sports FC 25.

In EA Sports FC 25 mancheranno diverse grandi squadre della Serie A

Attualmente non c’è ancora una lista ufficiale che include tutte le squadre di Serie A su licenza presenti in FC 25, ma in ogni caso online sono già presenti tante informazioni relative a questo tema. Ad esempio sappiamo con certezza che l’Inter non sarà presente nel gioco dato che ha siglato già un accordo di esclusiva con eFootball. Questo vuol dire che la squadra adotterà un nome, un logo e una divisa inventati, ma almeno i giocatori non saranno alterati in alcun modo.

Lo stesso destino inoltre potrebbe toccare anche al Milan, dato che secondo diverse voci il team milanese potrebbe diventare anch’esso esclusiva eFootball insieme allo stadio Giuseppe Meazza. In questo caso però non c’è ancora nulla di certo e di conseguenza vi suggeriamo di non dare troppo peso alla cosa.

Parlando invece di cose positive sembra che Napoli, Roma e Lazio faranno il loro ritorno in maniera ufficiale nel gioco, assieme anche allo Stadio Olimpico. Infine anche quest’anno saranno presenti Juventus e Fiorentina, dato che hanno firmato un contratto in esclusiva con Electronic Arts. Insieme a loro poi farà il suo debutto anche il Monza, i cui giocatori però purtroppo non saranno realizzati con la tecnologia Face Scan.

Queste per il momento sono tutte le informazioni che abbiamo in merito alle squadre della Serie A. Attualmente ci sono ancora tante incertezze, ma solitamente rumor insistenti come questi finiscono col rivelarsi attendibili. In ogni caso non dovremo aspettare ancora molto per delle notizie ufficiali, dato che nei prossimi mesi sentiremo ancora parlare moltissimo del nuovo titolo EA.

EA Sports FC 25 sarà disponibile dal 27 settembre per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.