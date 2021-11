Tramite un comunicato stampa ufficiale, lo sviluppatore e publisher di giochi mobile Zynga ha annunciato l’uscita di Farmville 3, che sarà disponibile per il download gratuito a partire da oggi. Vediamo insieme tutte le novità del titolo rispetto ai predecessori!

La nota azienda di sviluppo di videogiochi mobile Zynga (famosa, tra le altre cose, per titoli celeberrimi quali CityVille e Mafia Wars) ha annunciato, tramite un comunicato stampa ufficiale fatto girare negli scorsi giorni, l’uscita del nuovo Farmville 3, che sarà disponibile a partire da oggi per il download gratuito su tutti i dispositivi mobile Android e iOS (e anche per computer Mac). Di seguono vedremo tutti i dettagli e le novità che in arrivo con questo nuovo capitolo.

Farmville 3 disponibile da oggi, tutte le novità rispetto ai capitoli precedenti

Sono passati dodici anni da quando FarmVille è stato presentato al mondo nel 2009. FarmVille 3, dal canto suo, darà vita ad un nuovo mondo, con tanti nuovi personaggi e animali. Parlando di personaggi, ritornerà la preferita dei fan, ovvero Marie, che insieme a tanti altri nuovi personaggi, so occuperà di aiutare i giocatori con tutte le novità del gioco, tra cui le nuove fattorie personalizzabili e l’allevamento di animali.

Il gioco quindi includerà quindi 150 specie di animali da collezionare, allevare e nutrire, insieme a 30 personaggi, ognuno con le proprie abilità uniche, che aiuteranno il giocatore nel corso della sua avventura. Ci sarà inoltre l’aggiunta delle condizioni meteorologiche per rendere il mondo più realistico, insieme a un’alta personalizzazione dei personaggi (tramite costumi stagionali) e della fattoria, e anche la possibilità di giocare in modalità co-op. Senza contare anche il comparto grafico totalmente rinnovato: sono entusiaste, sotto questo punto di vista, le dichiarazioni di Bernard Kim, President of Publishing di Zynga:

FarmVille 3 immerge i giocatori in un’esperienza nuova e visivamente sbalorditiva, pregna di avventura, connessioni sociali e spirito agricolo, che centinaia di milioni di fan FarmVille hanno imparato ad amare. Invitiamo una nuova generazione di giocatori a incontrare i nuovi deliziosi personaggi e gli adorabili animali che abitano la splendida campagna di FarmVille, piena di amore e divertimento.

I giocatori che scaricheranno Farmville 3 (disponibile, ripetiamo, da adesso) entro le prossime due settimane riceveranno inoltre uno speciale starter kit di benvenuto contenente tanti aiuti in grado di dare una mano a personalizzare la fattoria all'interno del gioco.