Far Cry 6: alcune copie della versione PS4 non possono effettuare l’upgrade alla versione PS5

Alcuni giocatori stanno riscontrando problemi con l’upgrade delle copie fisiche di Far Cry 6 per PS4 alla versione digitale per PS5

Nel Regno Unito, alcuni giocatori hanno ricevuto la versione russa per PS4 di Far Cry 6 invece di quella britannica e, dal momento che gli stessi utenti utilizzano un account PlayStation Network del Regno Unito, le copie russe del gioco non sono compatibili con l’upgrade PS5. Un giocatore, Stuart Pearson, su Twitter ha mostrato come la sua copia del gioco acquistata in UK fosse in realtà russa, insomma: un vero mistero. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Far Cry 6: la soluzione per effettuare l’upgrade da PS4 a PS5 è piuttosto “drastica”

Quando Stuart accede alla dashboard di PS5 e seleziona l’opzione di aggiornamento gratuito sull’icona del gioco Far Cry 6, i dettagli dell’aggiornamento sono in russo e il prezzo è indicato nella valuta del paese, il rublo. Stuart mostra brevemente la custodia del gioco Far Cry 6 e il logo PEGI può essere visto in basso a sinistra, indicando che il disco all’interno avrebbe dovuto contenere la versione europea.

HERE IS WHY YOU CANNOT GET YOUR FAR CRY 6 UPGRADE FOR PS5. @Ubisoft sent out region encoded discs to other regions. *AGAIN* because apparently they didn’t learn from the last time this happened.#FarCry6 #Ubisoft #UbisoftSupport pic.twitter.com/5gfd9XysQd — Stuart Pearson (@sjpearson85) October 7, 2021

Una soluzione alternativa per i giocatori che non riescono a effettuare l’upgrade per Far Cry 6 da PS4 a PS5 è passare a un account PlayStation Network russo per ottenere l’aggiornamento gratuito. Tuttavia, ciò comporterebbe anche la perdita di tutti i progressi di gioco o i DLC registrati sull’account del Regno Unito.

Ubisoft ha confermato che sta esaminando questo problema. In un’intervista a Eurogamer, il colosso ha dichiarato: “Il team è a conoscenza di segnalazioni secondo cui alcuni giocatori non sono in grado di aggiornare la loro versione PlayStation 4 di Far Cry 6 alla versione PlayStation 5. Stiamo indagando sul problema e forniremo un aggiornamento al più presto”.

