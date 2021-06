Far Cry 6: Ubisoft riafferma il focus sulla politica

La trama di Far Cry 6 dirotta su Cuba: la politica di “Yara” sarà un tema apertamente centrale della nuova avventura open world di Ubisoft

Sappiamo bene che Ubisoft ha sempre trattato la politica nella sua serie di sparatutto open world, ma ora è ufficiale che Far Cry 6 gestirà il tema in modo decisamente più aperto. Lo ha appena confermato il direttore narrativo Navid Khavari in un post sul sito ufficiale di Ubisoft, aprendo con un netto “La nostra storia è politica”. In seguito, Khavari parla di come la storia di rivoluzione moderna includerà difficili discussioni di rilevanza sociale in merito a ciò che può portare una nazione al fascismo, insieme a tutti i costi (metaforici e materiali) che può comportare.

Ubisoft e la politica di Far Cry 6

Tra elezioni libere e giuste e diritti LGBTQ+ (oggi quanto mai rilevanti), la politica che Ubisoft sta riversando in Far Cry 6 ne ha per tutti. Questo, per Khavari, è un trampolino di lancio verso storie raccontate con più coraggio, un traguardo che ha richiesto cinque anni di duro lavoro. Questo non significa che il tutto verrà trattato in modo grossolano; semplicemente, ora il team degli sceneggiatori si riserva ogni diritto di parlare apertamente di un’allegoria esplicita verso la situazione cubana. Questo non ha richiesto “solo” la consulenza di esperti, ma anche la ricerca e le stesse esperienze di Khavari.

Quest’ultimo viene infatti da una famiglia che da generazioni ha a che fare con le conseguenze di una rivoluzione, parlandone spesso a tavola con i propri commensali. Sebbene senza negarsi gli occasionali momenti di leggerezza (e i molti altri pregni di azione pura) visti altrove nella serie, questo capitolo punta a raccontare in modo quanto più preciso possibile molti concetti complessi. Non esiste un riassunto breve per una presa di posizioni, solo un intricato equilibrio a cui il team sta lavorando molto sodo. Il gioco è previsto il 7 di ottobre.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa dichiarazione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.