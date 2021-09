Far Cry 6: trailer per le caratteristiche PC

Un nuovo trailer diffuso da Ubisoft mette in mostra tutte le caratteristiche tecniche della versione PC del prossimo Far Cry 6

Ubisoft ha da pochissime ore rilasciato un nuovo trailer dedicato a Far Cry 6, l’imminente nuovo capitolo della celebre saga shooter open world. Il video in questione si concentra su quelle che saranno le caratteristiche peculiari della versione PC, i cui lavori sono stati curati dallo studio di Ubisoft di Kiev, che è stato coadiuvato dai team di Montreal e Toronto. Ovviamente sarà lecito aspettarsi delle performance elevate in questa incarnazione per personal computer, ma vediamo nel dettaglio cosa troveremo ad attenderci.

Far Cry 6: un trailer illustra le caratteristiche della versione PC

Tra le feature presenti troveremo il frame rate sbloccato, a cui si affiancherà un tool di benchmark che ci consentirà di controllare le prestazioni e l’utilizzo corrente della VRAM. In virtù del supporto al ray tracing via hardware, la release PC presenterà anche riflessi ray tracing ibridi, così come ombre grado di sfruttare tale tecnologia. Tra i vari settaggi regolabili, i giocatori potranno intervenire sul filtering delle textrue, le ombre, la resa dell’acqua e del terreno, la nebbia volumetrica e molto altro ancora, a seconda di quelle che saranno le varie esigenze (sarà introdotto anche un sistema di preview in grado di visualizzare in anteprima i cambiamenti apportati).

A chiudere il pacchetto abbiamo il supporto a multi monitor e agli schermi ultra wide, l’high refresh rate, la risoluzione adattiva ed il blocco del frame rate.

Tutti coloro che vorranno spingere al limite Far Cry 6, avranno a disposizione un pacchetto di texture HD, che potrà essere scaricate al bisogno. I controlli saranno interamente mappabili, e saranno presenti opzioni di accessibilità che spazieranno dalla velocità dei testi, alla modalità per daltonici, fino a impattare sui sottotitoli. Il trailer offre anche un assaggio del photo mode, che sarà disponibile anche per console, il quale permetterà di regolare la luminosità, il contrasto, le condizioni meteo e molto altro ancora.

Prima di salutarvi e rinnovarvi l’invito a rimanere su tuttoteK, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 7 Ottobre, nei formati Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

Per ingannare l’attesa potete, nel mentre, dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.