Far Cry 6: ecco perché alcune fasi saranno giocabili in terza persona

Il narrative director di far Cry 6 ha riferito il motivo del cambio di visuale in terza persona in alcune fasi del gioco

Ubisoft spesso viene criticata per aver reso i suoi giochi stereotipati ed eccessivamente “omogenei” (leggetela pure come “ripetitivi“) nelle loro varie interazioni, anche in franchise molto diversi tra loro, ma non si può fare di tutta l’erba un fascio. Far Cry, per esempio, è una serie piuttosto aperta alla sperimentazione, e l’imminente Far Cry 6 sta cercando di farlo in diversi modi, vi basti sapere, tanto per dirne una, che il titolo sarà giocabile in alcune fasi in terza persona. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

“La visuale in terza persona in alcune scene di Far Cry 6 funziona in modo perfetto”, parola di Ubisoft

I “puristi” della serie action-shooter di Ubisoft possono dormire sonni tranquilli: solo alcune fasi della campagna di Far Cry 6 saranno giocabili in terza persona. Parlando di recente con GameSpot, il direttore narrativo Navid Khavari ha spiegato che ci sono “alcuni motivi” per cui ciò accadrà. Le cutscene in terza persona sono state precedentemente confermate, mentre come è stato mostrato durante il recente approfondimento del gameplay, il gioco passa anche a una visuale in terza persona quando esplorerete Guerrilla Camps. Secondo Khavari, tutto ciò sarà funzionale ai fini della storia, i giocatori potranno in questo modo “instaurare un legame più profondo con il protagonista Dani Rojas“:

Nelle cutscene, [la terza persona] è qualcosa che il team ha provato all’inizio e si è rivelato sorprendentemente fluido. Sembrava immediatamente che ci fosse più di una connessione con il viaggio di Dani nel mondo, più di una connessione con questa storia epica a Yara. I giocatori potranno anche vedere le personalizzazioni dei loro personaggi in questi frangenti della storia. Nei Guerrilla Camps, questa è anche un’opportunità per i giocatori di poter vedere il loro personaggio completamente personalizzato, dallo zaino ai vestiti.

Nel frattempo, il gioco passerà anche brevemente alla visuale in terza persona quando utilizzerete il Supremo backpack: “Nelle fasi del Supremo backpack, la transizione in terza persona è pensata in modo che i giocatori possano vedere tutti gli effetti dello strumento in questione e sentire meglio il suo impatto in azione”, ha spiegato Khavari. Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.

