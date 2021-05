Far Cry 6: mostrato finalmente il primo gameplay del gioco

Pochi minuti fa Ubisoft ha finalmente mostrato per la prima volta il gameplay di Far Cry 6, uno dei suoi titoli più attesi

Quella di Far Cry è una delle serie di giochi Ubisoft più amate di sempre e di conseguenza è normale che tantissimi giocatori in tutto il mondo non vedano l’ora di saperne di più sul tanto atteso sesto capitolo. Qualche giorno fa la compagnia aveva annunciato che il 28 avrebbe mostrato per la prima volta il titolo in azione e adesso quel momento è finalmente arrivato. Infatti, giusto pochi minuti fa, Ubisoft ha finalmente mostrato per la prima volta il gameplay di Far Cry 6.

Scoprite le regole della guerriglia nel nuovo trailer di Far Cry 6

Ubisoft ci ha finalmente mostrato il suo prossimo Far Cry con un gameplay davvero molto corposo. Nel trailer vengono spiegate le regole fondamentali per essere un buon guerrigliero e ci vengono anche mostrate le tante situazioni folli e adrenaliniche a cui andremo incontro nel corso della storia. Se anche voi volete dare un’occhiata al gioco in azione potete farlo grazie al video in calce qui sotto.

Nel trailer pubblicato da Ubisoft c’è davvero tanta azione, ma di sicuro ciò che salta maggiormente all’occhio sono le folli armi improvvisate che i rivoluzionari hanno creato per contrastare il regime. Abbiamo infatti mitragliatrici a canne rotanti, lanciafiamme, zaini-mortaio e addirittura un fucile in grado di sparare CD musicali. Insomma, se avete apprezzato Far Cry 5, questo trailer vi avrà di sicuro messo l’acquolina in bocca per il prossimo capitolo della serie.

Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.