Far Cry 6: disponibili le missioni gratuite con Danny Trejo

L’ultimo update di Far Cry 6 ha reso ufficialmente disponibili le missioni gratuite che hanno per protagonista l’attore Danny Trejo

Sapevamo già da qualche mese, ancor prima dell’uscita del titolo, che Far Cry 6 avrebbe avuto delle missioni aggiuntive crossover con protagonista l’attore Danny Trejo. E dopo le news che le avevano anticipate, giunge finalmente il momento in cui tutti i giocatori del titolo firmato Ubisoft possono metterci le mani sopra, il tutto grazie all’ultimo aggiornamento della produzione. E vi farà sicuramente piacere sapere che non dovrete spendere ulteriore denaro per poterle giocare, dato che sono state rese disponibili in forma completamente gratuita.

Far Cry 6 accoglie Danny Trejo e le sue due missioni gratuite

La storia raccontata all’interno delle due missioni è quanto mai ridicola, e vede Dani Rojas allearsi con Danny Trejo per combattere le forze di Castillo, e nutrire tutto il popolo con dei taco. In “Danny & Dani contro Tutti” (una delle due quest) i giocatori potranno prendere parte ad una nuova Operazione Speciale, che li ricompenserà con svariati premi, come una motocicletta, oppure un’auto dotata di una gatling gun, oltre a nuovi abiti per Trejo e molto altro ancora. Questo il trailer che ha accompagnato il rilascio dell’aggiornamento.

Vi ricordiamo che Far Cry 6 è disponibile, a partire dallo scorso 7 Ottobre, nelle versioni Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia, e se volete saperne di più in merito, vi consigliamo di dare una lettura alla nostra recensione completa.

Detto questo non possiamo che rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia con noi di tuttoteK, per poter essere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi. E se poi volete provare ad accaparrarvi numerosi titoli a prezzo scontato (tra i quali figura anche l’ultima fatica Ubisoft), non dovete fare altro che raggiungere le pagine di Instant Gaming, dove troverete ad aspettarvi tantissime offerte.