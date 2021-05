Far Cry 6: presto il gameplay sarà mostrato per la prima volta

Ubisoft ha improvvisamente svelato la data in cui sarà mostrato per la prima volta in assoluto il gameplay dell’attesissimo Far Cry 6

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’annuncio di Far Cry 6, uno dei titoli Ubisoft più attesi del momento. Il gioco venne mostrato per la prima volta lo scorso luglio ma da allora purtroppo la compagnia non ha rilasciato altre informazioni sul progetto. Adesso però sembra proprio che le cose siano cambiate, dato che Ubisoft ha appena svelato la data in cui sarà mostrato per la prima volta il gameplay dell’attesissimo Far Cry 6.

Presto potremo finalmente vedere Far Cry 6 in azione!

Il profilo Twitter ufficiale di Far Cry 6 ha pubblicato pochissimi minuti fa un tweet in cui rivela la data in cui potremo finalmente vedere il gameplay del gioco, cioè il 28 maggio alle 18:30 (ora italiana). Inoltre per l’occasione ha pubblicato anche un breve teaser trailer che ci prepara a questo grande evento. Se anche voi volete dare un’occhiata al video in questione potrete trovarlo nel tweet in calce qui sotto.

RSVP for your first look at Far Cry 6 gameplay premiering May 28th at 9:30 AM PDT. — Far Cry 6 (@FarCrygame) May 26, 2021

Purtroppo Ubisoft non ha rilasciato altre informazioni relative al reveal del gameplay. Tutto ciò che sappiamo è che per l’occasione ci sarà una diretta streaming che di sicuro sarà trasmessa tramite i vari canali social del gioco e della compagnia. Per il momento non ci resta altro da fare che aspettare un paio di giorni e poi goderci finalmente il tanto atteso reveal.

Far Cry 6 sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma al momento non conosciamo ancora una data d'uscita.