Far Cry 6: un nuovo documentario racconta il dietro le quinte della creazione del gioco

Un nuovo documentario di gTV rivela come il team di Ubisoft Toronto si è riunito per dare vita a Far Cry 6. “Revolución: A Far Cry Story” racconta le storie personali di chi ha creato Far Cry 6 e racconta i dietro le quinte di sviluppatori e attori, tra cui Giancarlo Esposito, nei panni dello spietato dittatore Antón Castillo. Il documentario legato al titolo appena uscito di Ubisoft (recensito anche sulle nostre pagine) è già disponibile sui canali YouTube di gTV.

Far Cry 6: il documentario che racconta il gioco di Ubisoft su gTV

Il documentario dedicato a Far Cry 6 chiamato: “Revolución: A Far Cry Story”, è stato prodotto da gTV, Ubisoft Toronto e So Press. All’interno del filmato ci sono diversi interventi da parte del team di sviluppo, tra cui quello del direttore narrativo di Ubisoft Toronto, Navid Khavari, che racconta di quanto è stata dura sviluppare un videogioco nel pieno della pandemia.

È stato emozionante realizzare un gioco che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, ma non avevamo idea, quando abbiamo iniziato lo sviluppo, che avremmo lanciato un gioco durante una pandemia, e questo ha cambiato tutto.Siamo passati dal prosperare nel fermento di uno studio all’avanguardia a Toronto a trovare soluzioni a problemi unici che non avremmo mai pensato di dover affrontare, nella tranquillità delle nostre case. Guardando indietro, è stato fantastico essere in grado di rimanere uniti in quello che era un progetto personale per tutti noi.

Far Cry 6 è uscito lo scorso 6 ottobre 2021 per PS5, PS4, Xbox One e Series S/X e PC. Il titolo presenta un vasto mondo aperto da esplorare pieno di missioni e attività nell’isola fittizia di Yara, dove prenderemo il comando di un membro della resistenza che dovrà rovesciare la dittatura di Anton Castillo. Per fare ciò i giocatori potranno utilizzare un gran numero di armi e diversi compagni speciali nella lotta.

