Far Cry 5: il gioco sarà gratis per tutto il fine settimana

Arriva da Ubisoft una notizia che farà sicuramente felici i fan della nota saga sparatutto in prima persona: Far Cry 5 sarà gratis per tutto il fine settimana. L’annuncio è arrivato tramite un post sull’account Instagram italiano della casa di sviluppo e distribuzione di videogiochi. L’offerta sarà valida per tutte le piattaforme con cui il titolo è compatibile, cioè PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno comunque giocarci grazie all’opzione di retro compatibilità che caratterizza queste console.

Far Cry 5: ecco l’esatto periodo in cui sarà gratis

Far Cry 5 sarà gratis a partire da domani, giovedì 5 Agosto, e lo rimarrà sino a martedì 10 Agosto; rimarrà quindi in omaggio per 5 giorni. L’offerta prevede l’accesso completo sia ai contenuti della campagna per giocatore singolo che alle modalità multiplayer. L’orario di avvio della promozione varia a seconda della piattaforma. Per quanto riguarda il PC, il gioco sarà gratuito a partire dalle 15:00 su Ubisoft Store e dalle 19:00 su Epic Games Store. Per la PlayStation e l’Xbox l’orario di avvio è stato fissato per 09:01, mentre bisognerà aspettare le 19:00 per la sua attivazione su Stadia.

I fan della saga di Far Cry potranno sfruttare questo fine settimana per godersi il quinto capitolo della saga senza dover spendere nulla. Per quanto riguarda invece Far Cry 6, il nuovo episodio del frachise, dovranno aspettare ancora qualche mese: la sua uscita è stata infatti fissata per il prossimo 7 Ottobre 2021.

