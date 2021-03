Fantasian: Hironobu Sakaguchi pensa di ritirarsi

Bene o male che vada, Fantasian potrebbe essere l’ultima opera di un game designer leggendario: lo rivela lo stesso Hironobu Sakaguchi

Il gioco di ruolo in arrivo per Apple Arcade, Fantasian, potrebbe benissimo essere l’ultima opera a cui metterà mano Hironobu Sakaguchi, su sua stessa ammissione. Già sapevamo che l’altro nome associato a Final Fantasy, il musicista Nobuo Uematsu, intendeva considerare questo gioco di ruolo il suo ultimo urrà per motivi di salute. Non ci aspettavamo, però, che anche per l’ideatore della saga di Square-Enix questo titolo si sarebbe rivelato l’equivalente videoludico dell’ultimo concerto dei Beatles (improvvisato, ironicamente, proprio sul tetto della Apple Corps). Una metafora agrodolce, ma adeguata.

L’addio di Hironobu Sakaguchi con Fantasian

In una recente intervista, Hironobu Sakaguchi ha definito Fantasian il suo ultimo progetto, ritenendo il suo ritiro dalle scene un’eventualità più che plausibile. Questo pensiero ha permeato ogni istante dello sviluppo del titolo, estendendosi – in minima parte – anche al futuro della sua compagnia, Mistwalker. Il game designer non sa cosa attenda il futuro del team di sviluppo, ma è certo che un periodo di vacanza sia quantomeno nei piani. Il tweet dello stesso sviluppatore, qui sotto, ci dà già una piccola anticipazione della direzione artistica che potremo aspettarci nel nuovo titolo.

こちらも正方形動画にしてみた。トリミングむずいw This is also a square video. Trimming is difficult.#FANTASIAN pic.twitter.com/jR4j9YkFtB — 坂口博信 (@auuo) March 17, 2021

Dalla sua fondazione nel 2004, Mistwalker ha dato vita anche ad altri titoli. Il pubblico di Microsoft, in particolar modo, ha goduto su Xbox 360 del primogenito Blue Dragon, frutto dell’estro di Akira “Dragon Ball” Toriyama. Allo stesso modo, il letterale sinonimo di Final Fantasy – il titolo per Wii The Last Story – si è ritrovato al centro di una colossale campagna guidata dai fan, Operation Rainfall, che ha portato in occidente anche i “colleghi” Pandora’s Tower e, cosa più importante, Xenoblade Chronicles. Non c’è dubbio: sarà un canto del cigno per il quale vale la pena di tendere l’orecchio.

