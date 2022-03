Famitsu Dengeki Game Awards 2021: questi i vincitori

Come gli Oscar per il cinema anche i videogiochi hanno le loro premiazioni per i prodotti videoludici ed i protagonisti del settore come ben dimostrato dai risultati dei Famitsu Dengeki Game Awards 2021

Anche per l’edizione di quest’anno della Famitsu Dengeki Game Awards 2021 ci sono stati sia dei colpi di scena che delle quasi “ovvietà” per quanto riguarda i titoli più giocati, i team di sviluppo ed i protagonisti dietro a giochi che sono stati in grado di tenere incollati alla sedia ed allo schermo migliaia e migliaia di appassionati. Vediamo dunque meglio nel dettaglio com’è andata!

Famitsu Dengeki Game Awards 2021: che parlino le classifiche!

Partiamo subito con il dire che, a questi ultimi Famitsu Dengeki Game Awards 2021, il primo colpo di coda, e qui è proprio il caso di dirlo, è stato dato da Monster Hunter Rise che ha scalzato via Resident Evil Village. Un titolo che è stato poi rimpallato anche da Masahiro Sakurai in persona, papà di Kirby e della saga di Super Smash Bros., ma rivediamo qui chi si è distinto maggiormente in ambito videoludico!

Game of the Year : Monster Hunter Rise

: Monster Hunter Rise MVC – Most Valuable Creator : Masahiro Sakurai (creator of Super Smash Bros. Ultimate)

: Masahiro Sakurai (creator of Super Smash Bros. Ultimate) Best Scenario : Lost Judgment

: Lost Judgment Best Graphics : Tales of Arise

: Tales of Arise Best Music : Uma Musume: Pretty Derby

: Uma Musume: Pretty Derby Best Actor : Takuya Kimura nei panni di Takayuki Yagami in Lost Judgment

: Takuya Kimura nei panni di Takayuki Yagami in Lost Judgment Best Voice Actor : Hitomi Ueda come Gold Ship in Uma Musume: Pretty Derby

: Hitomi Ueda come Gold Ship in Uma Musume: Pretty Derby Best Character : Gold Ship direttamente da Uma Musume: Pretty Derby

: Gold Ship direttamente da Uma Musume: Pretty Derby Best Online Game : Final Fantasy XIV: Endwalker

: Final Fantasy XIV: Endwalker Best Action : Monster Hunter Rise

: Monster Hunter Rise Best Action Adventure : Metroid Dread

: Metroid Dread Best Adventure : Buddy Mission BOND

: Buddy Mission BOND Best RPG : Tales of Arise

: Tales of Arise Best Indie Game : Hades

: Hades Best Rookie : Uma Musume: Pretty Derby

: Uma Musume: Pretty Derby Best Esports Game: Apex Legends

Ad ogni modo, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!