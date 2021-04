Fall Guys: Ultimate Knockout, crossover in arrivo con Shovel Knight?

Mediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l’imminente crossover con Shovel Knight

Il bizzarro party battle royale sviluppato da Mediatonic può essere senza dubbio considerato come il vero successo dell’estate scorsa, grazie ad una popolarità che si è fatta più ampia giorno dopo giorno. A testimonianza di questa scalata di Fall Guys: Ultimate Knockout troviamo anche la recente acquisizione, da parte di Epic Games, dell’intero team di sviluppo. E con una risonanza di tale portate, è quanto mai logico aspettarsi ogni tipo di collaborazione possibile, come dimostrano le recenti partnership con DOOM, Among Us o Cuphead, ai quali potrebbe aggiungersi presto anche Shovel Knight.

Fall Guys: Ultimate Knockout, arriva Shovel Knight?

Il prossimo crossover è oramai imminente, e dovrebbe approdare tra pochissimo all’interno di Fall Guys: Ultimate Knockout, e tanto per stuzzicare la curiosità dei giocatori, Mediatonic ha iniziato a disseminare in rete alcuni indizi in merito alla natura di questa nuova collaborazione. L’ultimo, comparso da poco sull’account Twitter del gioco, ammicca così sfacciatamente a Shovel Knight che, a meno di clamorose bugie, i dubbi relativi a questa prossima partnership sono davvero pochi.

Can ye guess who our next collab is with? 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/sSdmkVLCeh — Fall Guys 🤖 Season 4 🤖 (@FallGuysGame) April 5, 2021

Salvo clamorosi sviluppi, o palesi bugie da parte del team, pertanto, i prossimi elementi cosmetici che sarà possibile ottenere nel gioco faranno riferimento alla creatura firmata Yacht Club Games.

Vi ricordiamo che Fall Guys: Ultimate Knockout è attualmente nel mezzo della quarta stagione ufficiale, e che oltre alle release PC, PS4 e PS5 (già disponibili), arriverà anche su Nintendo Switch, Xbox Series X/S, e Xbox One nel corso della prossima estate.

