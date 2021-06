Summer Game Fest 2021: annunciata la skin ispirata a 2B per Fall Guys: Ultimate Knockout

Un trailer presentato durante l’edizione 2021 del Summer Game Fest ha rivelato l’arrivo in Fall Guys: Ultimate Knockout di una skin ispirata a 2B, la protagonista Nier: Automata

L’edizione 2021 del Summer Game Fest, che ha esordito ieri (giovedì 10/06/2021), si è già dimostrata ricca di anticipazioni e sorprese. Rientra tra queste anche la pubblicazione di un nuovo trailer del popolare gioco battle royale Fall Guys: Ultimate Knockout, in cui è possibile vedere un avatar del giocatore indossare una skin ispirata a 2B, l’iconica protagonista del noto action JRPG NieR: Automata.

Fall Guys: Ultimate Knockout, ecco il trailer dell’avatar con addosso la skin ispirata a 2B

Nonostante il trailer di Fall Guys mostrato durante la manifestazione si concentri proprio sulla skin ispirata al personaggio di 2B – che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 Giugno – è molto improbabile che la collaborazione del gioco con NieR Automata si spinga oltre a questa citazione estetica, anche perché la differenza di stile che divide i due titoli è senza dubbio un ostacolo tale da far morire sul nascere qualsiasi progetto. Inoltre, Fall Guys in passato ha già utilizzato delle skin per rendere omaggio ai classici della storia del videogioco o ai titoli di maggior successo del momento.

Fall Guys: Ultimate Knockout è un gioco multiplayer che, come si è detto anche in precedenza, rientra nei canoni del Battle Royale, ma si distingue dagli altri titoli per il suo particolare approccio al genere. Prendendo ispirazione da programmi televisivi come Takeshi’s Castle e American Gladiators, invece di far combattere tra di loro i giocatori, li invita a partecipare a una serie di sfide a eliminazione. Infine, a impreziosire ulteriormente il tutto, c’è poi lo stile grafico personale e colorato che ne caratterizza l’estetica.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle novità relative ai principali videogiochi in uscita. Se siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.