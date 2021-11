Fall Guys: la Season 6 introdurrà una skin ispirata a Ghost of Tsushima e altro ancora

Fall Guys si rinnoverà a breve con la Season 6 e per l’occasione Mediatonic ha svelato una nuova collaborazione con Ghost of Tsushima

Fall Guys ha svelato nuovissimi dettagli sulla Season 6, inclusi nuovi eventi di gioco, ricompense, livelli, una skin ispirata a Ghost of Tsushima altro ancora. Oggi, Mediatonic ha rivelato la sesta stagione di Fall Guys: “Party Spectacular“. Come sempre con una nuova stagione nel caotico battle royal, ci saranno 50 nuovi livelli di ricompensa da sbloccare, con 20.000 Kudos e 20 Corone, oltre a un totale di 25 nuovi costumi per i vostri personaggi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Fall Guys: arriva la Season 6 e porta con sè un po’ di Ghost of Tsushima e Sackboy

Ebbene sì: un po’ di Ghost of Tsushima arriverà in Fall Guys con la Season 6. Ci saranno nuove varianti di costume da sbloccare per Jin Sakai di Ghost of Tsushima una volta che la nuova stagione debutterà, e ci sarà anche un evento a tempo limitato con Sackboy a cui prendere parte. Inoltre, sarà richiesto un accesso a Epic Games una volta che la stagione 6 inizierà, ma questo porterà con sé una progressione incrociata tra le piattaforme PC e PlayStation.

E non sarebbe una nuova stagione di Fall Guys senza nuovi stage, e questa volta ce ne sono cinque in cui inciampare. Party Gauntlet presenta tubi a vuoto, cannoni a palloncino d’acqua e barre trapezio, mentre Full Tilt introduce per la prima volta in Fall Guys un’altalena a 360 gradi. Pipe Dream fa precipitare i vostri personaggi in vari tubi verso pericoli sconosciuti, Airtime vi sfida a rimanere in volo il più a lungo possibile e Leading Light vi fa schizzare in alto.

In breve, c’è molto da aspettarsi quando la sesta stagione di Fall Guys sarà pubblicata ad un certo punto nel prossimo futuro. Mediatonic ha inserito nell’annuncio anche una serie di correzioni, tra cui la modalità Spettatore fissata per la panoramica dei membri del gruppo, il ritorno di Circular Tumbles nel round finale con nuove correzioni, nuovi eventi a tempo limitato al di fuori del già menzionato evento Sackboy e molto altro. Il crossover più recente di Fall Guys ha avuto come protagonista Kena: Bridge of Spirits all’inizio di quest’anno a settembre, portandoci nuovi deliziosi costumi.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.