Fall Guys: arriva la Modalità Creativa

Epic Games ha annunciato una modalità creativa per Fall Guys che consente ai giocatori di costruire e creare i propri livelli competitivi.

Disponibile da oggi, 10 maggio, la Modalità Creativa promette di portare “un editor di livelli completo e ricco di funzioni” che mette gli strumenti di editing degli sviluppatori nelle mani dei giocatori di Fall Guys. I fan, tra le altre varie cose, possono provare le creazioni degli altri giocatori in una modalità dedicata, ma i livelli più amati saranno spesso inclusi anche nel selettore principale di Fall Guys. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Fall Guys: i dettagli della modalità creativa

Con l’aggiornamento della Modalità Creativa sono in arrivo anche altre modifiche al gioco, tra cui il Season Pass che diventa Fame Pass. Grazie al nuovo sistema, Epic Games ha deciso di apportare “cali di contenuto più regolari e di maggior valore”, in quanto ogni stagione contiene ora più Fame Pass consecutivi della durata di quattro-sette settimane ciascuno. Il primo Fame Pass sarà disponibile dal 10 maggio al 12 giugno.

I Fame Pass consistono in 40 ricompense e includono un percorso di progressione gratuito e uno a pagamento, ognuno dei quali sembra ruotare attorno a una collaborazione con un franchise di intrattenimento. Hello Kitty è la prima stella dell’evento e un costume speciale si sbloccherà immediatamente per tutti i giocatori che acquistano il pass. Se siete alle prime armi con questo titolo, vi consigliamo la nostra guida ai controlli del gioco e il nostro articolo con i migliori consigli per vincere i match.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.