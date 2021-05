Fall Guys: nuove skin a tema Bomberman disponibili a breve

Fall Guys si prepara a uno sviluppo “esplosivo”: sembrerebbe proprio che nuove skin a tema Bomberman siano in arrivo

I giocatori del caotico titolo battle royale di Mediatonic, Fall Guys: Ultimate Knockout, si stanno godendo appieno l’aggiornamento della stagione 4.5 e il titolo sta andando più forte che mai. Come nel caso di qualsiasi gioco popolare dalla spiccata vocazione multiplayer, il successo ha portato a tutti i tipi immaginabili di collaborazioni e crossover, con titoli del calibro di DOOM, Cuphead, Shovel Knight e persino Tron che si sono presentati nel gioco come skin e costumi. Anche la prossima collaborazione sembra essere dietro l’angolo e sarà interessante: in Fall Guys saranno a breve disponibili skin a tema Bomberman.

Fall Guys Ultimate Knockout: manca l’ufficialità ma ormai è chiaro che le prossime skin saranno a tema Bomberman

L’account Twitter ufficiale di Fall Guys ha recentemente annunciato una collaborazione “esplosiva” che sta per arrivare e che “vi lascerà a bocca aperta”. Il tweet è stato accompagnato da un’immagine che mostrava una silhouette molto familiare. Poco dopo, la pagina Twitter ufficiale di Konami ha risposto al tweet con un messaggio “sfacciato” meravigliandosi della velocità con cui la notizia è “esplosa”.

We’ve got an EXPLOSIVE collab coming soon 💣💥 It’s gonna blow your mind 🤯 Can you guess who?? pic.twitter.com/64VBTnDQIV — Fall Guys 🤖 Season 4.5 🤖 (@FallGuysGame) May 26, 2021

Quindi cosa significa tutto questo? Beh, in poche parole, che è Bomberman il prossimo “featuring” di Fall Guys: Ultimate Knockout. ormai manca solo l’ufficialità ma le cose non potrebbero davvero andare diversamente. Vi ricordiamo che il gioco in questione è disponibile su PS4 e PC e verrà lanciato entro la fine dell’anno per Nintendo Switch, Xbox Series X / S e Xbox One.

