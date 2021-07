F1 2021: la story mode è protagonista nel nuovo trailer

Scopriamo alcuni dettagli della story mode nel nuovo trailer di F1 2021, il nuovo gioco di simulazione di guida di Formula 1

A pochi giorni di distanza dalla sua data di uscita, che è stata fissata per il prossimo 16 Luglio, è stato pubblicato sul canale YouTube di Xbox un nuovo trailer di F1 2021, il nuovo gioco di simulazione di guida di Formula 1. Il filmato si concentra particolarmente sulla modalità storia del gioco, alla quale sembra essere stata data grande attenzione. F1 2021 è stato sviluppato da Codemasters e sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One.

F1 2021: ecco il nuovo trailer del gioco

Come si è accennato sopra, il nuovo trailer di F1 2021 mostra alcuni dei dettagli della story mode del gioco. In particolare, facciamo la conoscenza con il protagonista di questa: il giovane pilota Aiden Jackson, di cui il giocatore controllerà la carriera a partire dal suo esordio in Formula 1. Anche se non è presente nel trailer, è confermato anche il ritorno di Devon Butler, il principale antagonista dei due precedenti capitoli della saga.Inoltre, sarà inoltre presente una modalità carriera, nella quale potremmo utilizzare come avatar uno qualsiasi dei piloti del campionato; a livello di meccaniche, questa si distingue per il fatto di essere giocabile sia in singolo che in compagnia di una altro giocatore.

Infine, è stato inoltre annunciato che la stagione del gioco avrà inizio in contemporanea con l’avvio del campionato di Formula 1 e che il campionato digitale seguirà l’andamento di quello reale. Siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli riguardanti F1 2021? Leggete questo nostro articolo per scoprire quali sono i trofei che si possono ottenere all’interno del gioco.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.