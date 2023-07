Exoprimal: in arrivo uno showcase dedicato, ecco la data dell’evento

Pochi giorni prima del lancio ufficiale di Exoprimal, Capcom ha comunicato la data del nuovo showcase nella quale verranno presentati ulteriori dettagli del titolo. Ecco tutte le ultime novità

A gran sorpresa, poche ore fa, Capcom ha annunciato la data del nuovo showcase di Exoprimal presenterà ulteriori e importanti dettagli del titolo soprattutto per quanto riguarda gli aspetti grafici, ma non solo. L’evento si terrà in diretta sul canale ufficiale Twitch di Capcom nella notte tra lunedì 10 Luglio e martedì 11 Luglio, all’1.30 italiane. L’attesa è davvero alle stelle e già dal teaser pubblicato sui canali social ci si aspetta uno showcase ricco di emozioni e novità assolute. Le anticipazioni lanciate sul web sono davvero numerose e nella maggior parte dei casi si parla di un grande evento il cui obiettivo principale è quello di fare luce sulle caratteristiche del gameplay e ovviamente anche sulle modalità di gioco disponibili.

Exoprimal: la data dello showcase ha mandato in tilt gli appassionati

Fin dalle prime ore dopo l’annuncio della data dello showcase di Exoprimal, il web è letteralmente impazzito a causa delle numerose reazioni degli utenti e delle notizie (più o meno verificate) che anticipano le novità che saranno presentate durante l’evento in diretta su Twitch nella notte del 10 Luglio. D’altronde il titolo è molto atteso dagli utenti di tutte le piattaforme, specie su Xbox dove sarà disponibile gratuitamente al day one per tutti gli iscritti al Game Pass. Un titolo ambientato in un mondo extra-terrestre che farà del multiplayer e delle modalità in co-op i suoi pilastri principali. Moltissimi personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche, numerose armi futuristiche e possibilità di personalizzazione per un’esperienza di gioco che promette di divertire grandi e piccoli gamers.

Manca ormai una settimana al lancio ufficiale del gioco (14 Luglio 2023) e non resta che prepararsi alle grandi battaglie a suon di super poteri e armi fantascientifiche.

Noi di tuttotek.it seguiremo la diretta Twitch dello showcase e saremo pronti ad aggiornarvi con notizie e anteprime in tempo reale. Seguite i nostri canali social per non perdervi nessuna news e approfittate degli sconti su Kinguin per acquistare i vostri titoli preferiti ad un prezzo imperdibile.