Evil Dead The Game: gameplay in arrivo?

Già annunciato ai Game Awards del 2020, Evil Dead: The Game oggi sembra essere un titolo ancora più tangibile dato che è stato rivelato che, molto presto, sarà anche svelato un gameplay che ne mostra storia e meccaniche. Ma vediamo di capire un po’ meglio la situazione!

La pagina Twitter ufficiale di Evil Dead: The Game ha infatti annunciato che il video di gameplay verrà presentato in anteprima al Summer Game Fest Kickoff Live Show di domani 10 giugno. Pare inoltre che il titolo dovrebbe essere rilasciato entro l’anno su tutte le principali piattaforme, ma ancora non ci sono degli annunci ufficiali in merito.

Ciò che i fan sperano maggiormente sia una buona conversione delle folli avventure viste al cinema, complice anche la recente serie su Netflix, in equilibrio tra horror e commedia. Forse è il caso di tirare fuori dal ripostiglio fucile e motosega per prepararsi ad affrontare orde di scheletri, demoni ed altre assurde creature.

Ash’s little sister is back for revenge

Here’s your first look at Cheryl Williams in Evil Dead: The Game

Get ready for the unveiling of Evil Dead in action. The official first Gameplay Video will be world premiering this week Thursday June 10 exclusively at the @summergamefest. pic.twitter.com/4SdMRb1WFu

