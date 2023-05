Etrian Odyssey Origins Collection: presentato un nuovo trailer!

Presentato un nuovo trailer, ricco di consigli e informazioni utili, di Etrian Odyssey Origins Collection. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer di Etrian Odyssey Origins Collection che fornisce una serie di consigli e stratagemmi utili e permette di dare un’occhiata alle nuove funzionalità su PC e Nintendo Switch. Etrian Odyssey Origins Collection arriverà su Nintendo Switch e PC il 1° giugno 2023. La raccolta contiene i primi tre titoli della serie, Etrian Odyssey HD, Etrian Odyssey II HD e Etrian Odyssey III HD, e include numerosi miglioramenti, come la funzionalità di sospensione di salvataggio, livelli di difficoltà modificabili e la localizzazione in un numero ancora superiore di lingue, oltre che nuovi set di DLC con nuovi ritratti dei personaggi. Prenotando la raccolta Etrian Odyssey Origins Collection puoi ottenere il set di DLC HD Character Portrait, che contiene i ritratti degli amatissimi personaggi delle serie Persona, Shin Megami Tensei e Soul Hacker.

Una raccolta di info dal nuovo trailer di Etrian Odyssey Origins Collection

Oltre il villaggio di Etria c’è una misteriosa foresta con una gigantesca crepa che conduce a un labirinto sotterraneo. Conduci un gruppo di esploratori all’interno del Labirinto e parti per un viaggio alla volta di ricchezze, fama e scoperte! Parti alla volta di Lagaard alta (in Etrian Odyssey II), un misterioso castello oltre le nuvole. Assembla una squadra di eroi, indaga sul mistero del colossale albero di Yggdrasil e svela la verità che si cela dietro Lagaard alta! Salpa per un labirinto sottomarino alla ricerca della città sommersa di Armoroad! Guida un gruppo di avventurieri in un viaggio alla scoperta di un labirinto colmo di tesori, segreti nascosti e tecnologie misteriose in Etrian Odyssey III.

