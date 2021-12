Epic Games Store: rivelati i nuovi giochi gratis della settimana

Epic non si ferma e ha appena svelati i nuovi giochi gratis disponibili sull’Epic Games Store dalla seconda settimana di dicembre

Epic prosegue la sua concorrenza con Steam svelando i nuovi giochi gratis riscattabili sull’Epic Games Store da settimana prossima. I titoli in questione sono Godfall Challenger Edition e Prison Architect che saranno scaricabili gratuitamente dal 9 al 16 dicembre. Attualmente è possibile riscattare Dead by Daylight e While True: learn(), che sono scaricabili gratuitamente fino al 9 dicembre. Godfall: Challenger Edition è stato annunciato a sorpresa mercoledì, quando è stato anche confermato che sarà uno dei giochi PlayStation Plus di dicembre.

Rivelati i prossimi giochi gratis dell’Epic Games Store

Per chi non ha avuto modo di provare Godfall su PS5, poterlo recuperare gratuitamente su PC sarà un’ottima occasione per scoprire uno dei titoli di lancio di questa generazione. Nella nuova edizione Challenger Edition, il gioco non include il contenuto della storia del gioco base e la sua espansione Fire & Darkness, ma consente ai giocatori di tuffarsi direttamente nell’endgame di Godfall con il trio di personaggi disponibili: Lightbringer, Dreamstones, Ascended Tower of Trials.

Epic ha affermato a gennaio che l’Epic Games Store aveva attirato oltre 160 milioni di utenti PC dal lancio nel dicembre 2018. La società ha distribuito titoli gratuiti su base settimanale dal lancio del mercato, inclusi 103 giochi nel 2020, per un valore complessivo di $ 2.407 in base ai prezzi statunitensi. Epic ha affermato che lo scorso anno gli utenti hanno rivendicato oltre 749 milioni di titoli gratuiti. Ricordiamo che Godfall è disponibile per PS4, PS5 e PC dal 19 novembre 2020 e che sarà, dunque, tra i giochi gratis rilasciati dall’Epic Games Store nel corso della prossima settimana.

Cosa ne pensate di questi due nuovi giochi gratuiti? Li riscatterete entrambi oppure li avete già giocati? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.