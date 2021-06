Epic Games Store: un nuovo gioco gratis a Luglio

È stato rivelato il titolo del gioco che sarà gratis su Epic Games Store a partire dal primo di Luglio

Come nelle occasioni precedenti, Epic Games Store ha annunciato in anticipo quale sarà il gioco gratis che metterà a disposizione del pubblico per l’intera durata della prossima settimana. È ormai una tradizione consolidata, oltre che universalmente apprezzata, del colosso videoludico (padre di titoli del calibro di Fortnite) quella di distribuire gratuitamente tramite il proprio store uno o due videogiochi ogni settimana.

Epic Games Store: ecco quale gioco sarà gratis durante la prossima settimana

Il gioco che sarà gratis su Epic Games Store a partire dal 1° di Luglio è The Spectrum Retreat. Si tratta di un gioco basato sulla narrazione, con al suo interno una importante componente enigmistica. The Spectrum Retreat è stato sviluppato dallo studio di Dan Smith e pubblicato da Ripstone; nel 2018, quando è stato distribuito, ha riscontrato un buon successo di critica. Sarà disponibile gratuitamente sino all’8 di Luglio. Sullo Store, fino all’inizio di Luglio, sarà possibile riscattare Sonic Mania e Horizon Chase Turbo

The Spectrum Retreat inizia con il protagonista che si sveglia e scopre di essere l’ospite dell’esclusivo Penrose hotel. Si tratta di un albergo pacifico, ma alcune parti hanno qualcosa di inquietante e il giocatore non sarà lasciato libero di andarsene. Dovrà quindi risolvere una serie di enigmi per scoprire i segreti della misteriosa pensione e il motivo per cui lui è tenuto prigioniero al suo interno. Come si è detto, il gioco è stato pubblicato per la prima volta nel 2018 ed è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

