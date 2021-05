Epic Games Store: il nuovo gioco gratis è un “pezzo da novanta”

Grossa sorpresa da parte di Epic Games: il nuovo gioco gratis sullo store è un vero tormentone per l’intera community videoludica

Dopo aver solleticato l’interesse della community negli ultimi giorni con la promessa di un “incredibile” gioco gratis, finalmente, Epic Games cala l’asso: ebbene sì, Among Us è il nuovo titolo gratuito sullo store del colosso dell’intrattenimento videoludico. Among Us è attualmente scaricabile gratuitamente e sarà vostro per sempre, affrettatevi però: come sempre l’offerta è valida solo per un periodo limitato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Epic Games Store: il gioco gratis è Among Us e sullo store sono disponibili anche varie offerte degne di nota

La grossa svendita di Epic Games Store, già attiva da qualche giorno, conta all’attivo diverse offerte degne di nota e, a partire da oggi, fino al 3 giugno, i giocatori possono scaricare anche il nuovo gioco gratis della settimana: Among Us gratuitamente. Una volta rivendicato, il gioco è collegato all’account del giocatore e può essere conservato per sempre.

Quest’anno ha visto lo stesso gioco ottenere una nuovissima mappa Airship che è stata originariamente rivelata ai The Game Awards 2020 dello scorso anno. Probabilmente avete già sentito parlare del gioco un’infinità di volte a causa del suo travolgente aumento di popolarità lo scorso anno innescato da Twitch.

Il gioco è stato lanciato originariamente nel 2018, ma ha fatto “il botto” solo nel 2020, raggiungendo alla fine quasi mezzo miliardo di giocatori l’anno scorso. La popolarità ha visto lo sviluppatore Innersloth annullare i piani del sequel e aggiornare invece l’originale.

Among Us è diventato così popolare su Twitch che apparentemente tutti stavano trasmettendo in streaming il gioco investigativo multiplayer, inclusa la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez che ha accumulato oltre 400.000 spettatori. Quest’anno, la community director di Innersloth, Victoria Tran, si è unita al Tonight Show Starring di Jimmy Fallon per giocare insieme a varie celebrità statunitensi.

L’Epic Mega Sale prevede attualmente una serie di offerte disponibili, come Assassin’s Creed: Valhalla, Red Dead Redemption 2, Hades, Cyberpunk 2077 e altri. È incluso anche Borderlands 3 di cui è stato recentemente confermato il cross-play su tutte le piattaforme tranne PS4 e PS5, non ancora almeno. L’Epic Mega Sale consente inoltre ai giocatori che entrano nello sparatutto free-to-play Rogue Company di ricevere gratuitamente un Deadly Apparition Starter Pack fino al 17 giugno.

Con l’avanzare dell’evento e le offerte, saranno svelati altri giochi gratuiti, quindi vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.