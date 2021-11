Epic Games Store: Dead By Daylight tra i prossimi giochi gratis

L‘Epic Games Store ci ha abituati ogni settimana all’annuncio di nuovi giochi gratis, e anche questo giovedì ci propone alcuni titoli selezionati

Anche questa settimana i giocatori membri di Epic Games Store avranno modo di riscattare entro un dato limite di tempo dei giochi gratis. Ci sono dei titoli ancora gratuiti presentati nella scorsa settimana che rimarranno riscattabili fino all’arrivo del prossimo giovedì, e per questo motivo vi suggeriamo di andare ad osservare l’articolo che abbiamo fatto per l’occasione. Vediamo dunque quali saranno i prossimi giochi che potremo ottenere nel mese di dicembre, periodo caratterizzato da numerose festività che ci permetteranno di passare più tempo di fronte ai titoli offerti.

I nuovi giochi gratis dell’Epic Games Store

La settimana scorsa, i nuovi giochi gratis presentati sull’Epic Games Store sono stati theHunter: Call of The Wild e Antstream-Epic Welcome Pack. Il primo è un titolo che si basa sulla simulazione della caccia, e che permette di esplorare varie zone e biomi da soli o insieme ai propri amici, in modalità cooperativa online. L’atmosfera fornita dal gioco è accompagnata dall’autenticità che si vuole infondere nel gameplay, portando i giocatori a dover imparare il comportamento degli animali ed il loro movimento, oltre che al tipo di armi efficaci a seconda della propria preda e come usarle. Antstream, invece, consente l’accesso a delle Gemme da usare nel gioco, per poter accedere a più di mille classici giochi retro-arcade, con varie sfide ed eventi limitati.

Questi due titoli appena descritti rimarranno disponibili fino al 2 dicembre, e verranno sostituiti poi dai seguenti entro il 9 dicembre:

Dead By Daylight: super conosciuto titolo multigiocatore asimmetrico, dalle corde estremamente orrorifiche, uscito già cinque anni fa. In questo gioco, quattro persone assumeranno il ruolo di Sopravvissuti, che dovranno poi sfuggire ad un giocatore nella parte di Killer, il quale darà loro la caccia nel corso della partita. I quattro fuggitivi, costituiti da una visuale in terza persona, dovranno scappare attraverso i livelli generati proceduralmente , mentre il pericoloso omicida assumerà una prospettiva in prima persona e sarà in possesso di letali abilità.

while True: learn(): si tratta di un titolo puzzle, basato sul machine learning, network neurali, big data e intelligenze artificiali. Potrebbe essere un tema alquanto spiazzante all'inizio, soprattutto per un videogioco, ma potrebbe anche diventare una finestra con la quale affacciarsi all'argomento. La trama su cui si basa è il tentativo di comunicare con il proprio gatto, un incredibile fenomeno in fatto di programmazione e coding.

