Epic Games Store: ecco quale sarà il prossimo gioco gratis

Epic Games Store ha già alzato il sipario sul prossimo gioco gratis: stavolta la scelta é ricaduta su Pine. Scopriamolo in questa news

Epic Games ha appena rivelato il prossimo gioco gratis in arrivo sulla popolarissima vetrina virtuale punto di riferimento per il gaming formato PC, l’Epic Games Store. Non vi tortureremo con ulteriori giri di parole: il gioco in questione è Pine, “un gioco d’avventura d’azione open-world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto il vertice della catena alimentare”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Epic Games Store: Pine prenderà il posto del bundle Idle Champions of the Forgotten Realms’ Epic Champions of Renown a partire dal 6 maggio

Sviluppato da Twirlbound e pubblicato da Kongregate. Pine, Il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store sarà scaricabile gratuitamente dal 6 al 13 maggio. Attualmente, il gioco gratuito dello store suddetto è il bundle Idle Champions of the Forgotten Realms ‘Epic Champions of Renown, un corposo boccone videoludico che secondo Epic dovrebbe valere addirittura più di 100 dollari. Il gioco in questione sarà scaricabile gratuitamente fino al 6 maggio, quando Pine lo sostituirà.

Pine, dal canto suo, promette un mondo con sei biomi unici, un sistema ecologico diversificato e organismi viventi che faranno tutto il possibile per sopravvivere. I giocatori assumono il ruolo di Hue e dovranno esplorare, commerciare e farsi strada in un mondo in cui gli umani non sono la specie dominante. Le scelte dei giocatori, se stringere amicizia con un’altra specie o cacciarli dalla loro casa e prendere le loro risorse, influenzeranno il resto dell’ecosistema del gioco. Potete guardare un trailer del gioco di Twirlbound cliccando sul player che vi proponiamo in alto in quest’articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.