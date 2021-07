Ender Lilies: Quietus of the Knights, ecco la data d’uscita su PS4!

Dopo un breve rinvio, Ender Lilies: Quietus of the Knights, acclamatissimo metroidvania recentemente arrivato su PC, Switch e Xbox, arriverà anche su PS4 il prossimo 20 luglio

Nel corso dell’E3 2021, Nintendo ha annunciato l’arrivo di una nuova iterazione di Metroid. Non è però il quarto capitolo, come molti si sarebbero aspettati, bensì lo “spin-off” Metroid Dread. In attesa del titolo, potete rifugiarvi nel nuovo metroidvania di Live Wire e Adglobe, Ender Lilies: Quietus of the Knights, che abbiamo ampiamente elogiato sotto praticamente ogni aspetto nella nostra recensione della versione per Nintendo Switch, che potete trovare cliccando qui. Un videogioco sicuramente non innovativo e che, al netto dei tantissimi pregi, non apporta nulla di particolarmente nuovo al genere. Resta comunque un ottimo esponente del genere, a prezzo budget e in grado di divertire ed emozionare per diverse ore. Consigliatissimo insomma, anche su una macchina come Nintendo Switch che sappiamo essere non proprio la più performante a livello hardware.

Arrivato inizialmente su PC e l’ibrida di Nintendo, Ender Lilies: Quietus of the Knights è approdato pochi giorni dopo su Xbox One (e di conseguenza Xbox Series X | S). La versione PlayStation 4 sarebbe dovuta uscire in concomitanza con quella delle piattaforme Microsoft, ma Live Wire l’ha inaspettatamente rinviata a causa di “inaspettate difficoltà tecniche”. Nelle scorse ore, però, l’azienda ha confermato la data d’uscita della versione PS4.

Ender Lilies: Quietus of the Knights sbarca anche su PS4 e PS5!

Ender Lilies: Quietus of the Knights arriverà su piattaforme Sony il prossimo 20 luglio, uscendo regolarmente su PlayStation 4 e rendendosi disponibile in retrocompatibilità su PlayStation 5. Se siete fan di Hollow Knight o dei Metroidvania in generale, e se state aspettando con trepidazione il già citato Metroid Dread, vi consigliamo caldamente di dargli una possibilità Non ne rimarrete delusi.

A partire dal 20 luglio, quindi, Ender Lilies: Quietus of the Knights sarà disponibile anche su PS4 e PS5.