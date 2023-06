Embracer Freemode: presentato il marchio CRKD con il suo nuovo Nitro Deck

Embracer Freemode presenta il nuovo marchio di hardware da gioco CRKD con il suo Nitro Deck, il deck portatile professionale per Nintendo Switch e OLED Switch

L’aziedna Embracer Freemode ha annunciato oggi la sua nuova gamma di prodotti di gioco di alta qualità a marchio CRKD. Questa offre prodotti distinti e da collezione, progettati per migliorare il gioco dei giocatori appassionati.

Creata nel laboratorio di incubazione tecnologica di Freemode, CRKD è un progetto collaborativo; portato avanti da creatori di hardware per videogiochi con decenni di esperienza nel software, nel design industriale, nel lavoro artistico e nell’ingegneria. I prodotti CRKD nascono dalla passione di offrire hardware di qualità, innovativo e da collezione agli appassionati di tutto il mondo.

Ogni prodotto della gamma CRKD sarà progettato internamente, seguendo una rigorosa politica di lancio solo quando il prodotto è pronto, garantendo i più alti livelli di controllo della qualità. Ogni prodotto principale della gamma CRKD si collega tramite il “True Collection System”. Questa è un’applicazione per iOS e Android che utilizza una tecnologia proprietaria per verificare in modo sicuro la prova digitale della proprietà fisica.

Dettagli sul nuovo CRKD Nitro Deck

Il primo prodotto lanciato nella gamma CRKD sarà il Nitro Deck, un deck portatile professionale per le console Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED. Un prodotto essenziale per gli utenti di Switch, che possono far scorrere il proprio schermo nel Nitro Deck per un’esperienza portatile di alto livello.

I thumbstick con sensori a effetto Hall eliminano la deriva dei bastoni e i Thumbstick Topper possono essere sostituiti con modelli diversi a seconda delle preferenze. La connessione via USB-C (invece di affidarsi al Bluetooth) garantisce una latenza bassissima per i giochi più impegnativi.

Per un controllo professionale, una serie di pulsanti dorsali rimappabili offre agli utenti un’ulteriore versatilità per esprimere il proprio stile di gioco. Sul retro del Nitro Deck, i giocatori troveranno un ingresso USB-C plug-and-play, che consente di ricaricare la console durante il gioco. presente anche un’uscita USB-C per una semplice connessione al Nintendo Switch Dock, in modo che i giocatori possano utilizzare il Nitro Deck come controller esterno senza lo schermo, se lo desiderano.

CRKD Nitro Deck: i modelli disponibili

Tutti i prodotti della gamma CRKD saranno progettati pensando agli appassionati. Al momento del lancio, saranno disponibili sette varianti del Nitro Deck. La gamma comprende i colori bianco, nero e grigio, oltre alle edizioni limitate Classic Grey e Retro Purple, i primi due prodotti della CRKD Nostalgia Collection.

CRKD sta inoltre collaborando con Limited Run Games per il day one, a dimostrazione dell’impegno di Freemode a lavorare con le aziende del gruppo su progetti strategici. Al momento del lancio, Limited Run Games lancerà due Nitro Deck in edizione limitata nei colori Atomic Purple e Glacier Blue. Con una tiratura massima di 1000 unità per colore, questi due design saranno disponibili solo attraverso il sito web di Limited Run Games, che accetta i preordini a partire da oggi.

I quattro Nitro Deck in edizione limitata vengono forniti con una custodia di alta qualità, un cavo USB-C di 5 metri e un set aggiuntivo di Thumbstick Topper. Il famoso designer di hardware art POPeArt lavorerà su una serie di design in arrivo per i Nitro Deck, un’ulteriore collaborazione che presenterà una serie di design freschi e creativi per i fan.

L’applicazione True Collection System

Per migliorare ulteriormente la natura collezionistica della gamma, gli utenti possono registrare il proprio hardware tramite l’applicazione “True Collection System”. Toccando il Nitro Deck con un dispositivo mobile, i giocatori possono rivelare il proprio numero di prodotto, scoprire il grado di rarità e registrarsi alla propria collezione sicura CRKD.

In futuro, le novità, gli aggiornamenti e gli annunci relativi ai prodotti saranno disponibili per i giocatori tramite l’applicazione, rendendola una parte essenziale dell’ecosistema CRKD.

Lee Guinchard, CEO di Embracer Freemode, ha commentato:

Portare CRKD alla comunità dei giocatori è stato un lavoro d’amore e un vero lavoro di squadra. Il gruppo Freemode ha a bordo così tanti talenti che hanno prestato la loro creatività ed esperienza per realizzare questa visione. Crediamo che il Nitro Deck migliorerà il modo in cui i giocatori interagiscono con la loro console Switch e rappresenta il perfetto assaggio di ciò che verrà dal marchio CRKD. Non vediamo l’ora di condividere altre novità sui prodotti e di portare il Nitro Deck ai giocatori di tutto il mondo.

Disponibilità e prezzi

Le spedizioni di Nitro Deck the Professional Handheld Deck sono previste per settembre 2023. Il prezzo al dettaglio è di 59,99 dollari, mentre i Nitro Deck in edizione limitata saranno venduti a 89,99 dollari. I preordini iniziali saranno limitati agli Stati Uniti e al Canada, mentre gli altri territori seguiranno a breve.

