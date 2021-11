Electronic Arts: presto un nuovo scoop sul ritorno di un gioco amato

Il leaker Tom Henderson ha affermato quest’oggi in un nuovo tweet come Electronic Arts stia lavorando al ritorno di un gioco amato

Tom Henderson è una figura decisamente conosciuta all’interno dell’industria videoludica: egli è infatti autore di un grande numero di leak e notizie clamorose riguardanti varie importanti opere, tra cui Grand Theft Auto, Call of Duty,Battlefield,e anche di titoli Ubisoft più o meno importanti come Sea of Thieves. Spesso le sue rivelazioni sono finite con il corrispondere alla realtà, e questo porta a pensare che le parole pubblicate poco tempo fa in un nuovo tweet, riguardanti il ritorno di un gioco di Electronic Arts molto amato dai fan, possano essere fondate. In più, per scoprirlo non bisognerà attendere molto.

Tra poco arriverà un annuncio sul nuovo gioco di Electronic Arts

Electronic Arts possiede ormai un numero decisamente grande di studi sviluppatori e di IP. Nel corso degli anni alcuni di questi sono inevitabilmente stati abbandonati, per via delle politiche dell’azienda sempre più volte verso un certo mercato videoludico mirato alle micro-transazioni, ai DLC e alle esperienze prettamente fondate sull’online. Abbiamo visto anche una specie di “competizione interna” tra i giochi, come nel caso di Titanfall, Medal of Honor e Battlefield, e decisioni non molto lungimiranti prese in diverse occasioni, giocandosi più volte la fiducia dell’utenza. Ad ogni modo, il leaker Tom Henderson lascia intendere delle possibili grosse novità in arrivo: nel suo tweet pubblicato poche ore fa, egli dichiara di avere un enorme scoop in serbo per gli utenti, aggiungendo come il tema principale sarà il ritorno di una serie prodotta da Electronic Arts e molto amata dai fan in quel periodo.

New scoop tomorrow – EA is bringing back a game series that fans loved back in the day👀 pic.twitter.com/Et2UpgDI8G — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 8, 2021

Ancora non sono disponibili altre informazioni, ma Henderson ha voluto rassicurare i più curiosi aggiungendo come il nuovo scoop riguardo il gioco in questione sarà svelato domani, 10 novembre. Tra i possibili nomi palpabili, figurano soprattutto dei franchise di cui non si è più sentito parlare da diversi anni, come Sim City e la serie di BurnOut, ma anche Command and Conquer e SSX. Inutile dire che un seguito di Titanfall sia da escludere, e anche Medal of Honor ha avuto una rinascita solo di recente, attraverso una versione VR. Sia come sia, domani avremo modo di conoscere finalmente il prossimo progetto di Electronic Arts.

