Elden Ring: uscita rinviata e apertura dei Network Test!

Dopo le ultimissime novità rivelate all’evento nipponico – Tokyo Game Show – arrivano ulteriori informazioni relative ad uno dei titoli più attesi di questa generazione. Stiamo parlando di Elden Ring, il titolo sviluppato da From Software in collaborazione con George R.R. Martin e edito da Bandai Namco. Le informazioni riguardano l’apertura dei Network Test proprio di Elden Ring e, allo stesso tempo, l’uscita che sarà rinviata.

La notizia risale a pochissimi minuti fa. L’uscita di Elden Ring è stata rinviata di un mese. Ad annunciarlo è stato lo stesso team di sviluppo tramite il profilo ufficiale Twitter del gioco. Il cinguettio rivela che, dopo attente analisi, si è deciso di posticipare il rilascio sul mercato di questo titolo tanto atteso. Fortuna vuole che, in questo caso, ci sarà da attendere solamente un mese in più. Il gioco, infatti, arriverà su tutti gli scaffali degli store fisici e digitali a partire dal 25 febbraio 2022.

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021