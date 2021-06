Elden Ring: sequel canonico di Dark Souls, secondo George R.R. Martin

Le cronache del ghiaccio e del fuoco sposano le anime nere: Elden Ring potrebbe essere il sequel di Dark Souls, parola di George R.R. Martin

Oltre ad avere in comune con Dark Souls il team di sviluppo FROM Software, Elden Ring potrebbe anche esserne il sequel canonico. A dichiararlo è stato George R.R. Martin durante un’intervista, prima di passare all’adattamento del romanzo Who Fears Death? sul piccolo schermo. In merito al videogioco, Martin (autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui Game of Thrones/Il trono di spade) ha parlato del lavoro da lui svolto e delle frequenti conversazioni con il team di sviluppo. La presunta canonicità di questo inaspettato ed insospettabile sequel, dunque, non è la sola chicca.

Da Dark Souls ad Elden Ring, il passo per un sequel è breve

Non si tratta insomma della sola natura di Elden Ring come possibile sequel di Dark Souls. Anche il lavoro di George R.R. Martin vuole la sua parte, ed il “Tolkien d’oltreoceano” ha raccontato le sue mansioni per il progetto. Il suo operato si è concluso da tempo, e consiste nel world-building che ha reso tanto accattivanti i suoi romanzi. Tuttavia, Martin ha anche ideato i personaggi del gioco, il cui design (nonché l’aspetto delle interfacce) è argomento di costante conversazione con il team di sviluppo. Qui sotto potete trovare un tweet da parte di un account che conosciamo bene.

George R. R. Martin talks Elden Ring in new interview:

-His work on the game was done many years ago

-He wrote the worldbuilding & characters

-From would periodically show him enemy & graphic designs

-He is excited for the final game 🙂 pic.twitter.com/y5gUDvo2Hd — Mordecai (@EldenRingUpdate) June 17, 2021

Trattasi infatti di “Mordecai”, l’insider che ci ha raccontato in largo anticipo del debutto di Elden Ring all’inizio dell’E3 2021. George R.R. Martin ha concluso l’intervista definendosi entusiasta di come stia venendo su il progetto, trovandoci concordi. Non sappiamo quanto sia affidabile la definizione di canonicità per quanto riguarda la complessa lore di Dark Souls, ma di certo ci troviamo di fronte a dichiarazioni più concrete del guazzabuglio congetturale che concerne lo stato di Abandoned. In entrambi i casi, non mancheremo di tenervi aggiornati.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'ambizioso titolo di Bandai Namco?