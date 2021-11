Il Network Test di Elder Ring rivela le classi giocabili dal personaggio, dal guerriero al profeta al campione

Presto i giocatori potranno scegliere quale delle classi usare per il loro personaggio su Elden Ring: le opzioni sono state presentate dopo l’annuncio della chiusura dei Network Test per il 12 novembre (che seguono due gameplay da quindici e diciannove minuti che mostravano la prima visuale generale del gioco, alcuni nemici da sconfiggere e le modalità di combattimento). Di Elden Ring era già trapelata la Collector’s Edition, insieme alle sue esclusive.

Elden Ring: ecco le classi giocabili dal personaggio

Elden Ring non è il primo gioco FromSoftware ad avere una scelta di classi per il personaggio: all’azienda appartengono infatti anche tutti i titoli della saga di Dark Souls e Bloodborne, in cui, avendo essi una componente RPG, è presente una alta personalizzazione durante la creazione del personaggio. Le classi tipiche dei Soulslike sono ad esempio il guerriero, il cavaliere e il cacciatore per quanto riguarda i combattimenti corpo a corpo, il ladro e il bandito per la categoria stealth e lo stregone, il piromante e il chierico per chi preferisce usare la magia; quelle di Bloodborne sono molto simili.

In seven days, these five brave Tarnished will cross the Sea of Fog.#ELDENRING pic.twitter.com/t7SNykhr3E — ELDEN RING (@ELDENRING) November 5, 2021

Le cinque classi giocabili dal personaggio in Elden Ring sono state mostrate sull’account Twitter ufficiale del gioco. Avremo sicuramente a disposizione il guerriero, il profeta e il campione. Tutte e cinque sembrerebbero avere delle caratteristiche uniche (come la possibilità di usare due lame del guerriero, lo spadone del cavaliere incantato, la lama a una mano del lupo insanguinato). L’uscita del gioco è prevista per il 25 febbraio, dopo che era stato rimandato di un mese. Ricordiamo che Elden Ring è sviluppato da FromSoftware insieme allo scrittore di Game of Thrones George R. R. Martin.

