Elden Ring: svelato il peso del download

La pagina ufficiale di Elden Ring sullo store di Xbox ha fornito dettagli sul peso del download dell’attesissimo gioco targato FromSoftware

Elden Ring è ancora a più di tre mesi dal lancio (a causa del recente posticipo), ma nonostante ciò, a differenza dei mesi scorsi, negli ultimi tempi c’è stato un flusso costante di nuovi aggiornamenti sull’attesissimo titolo FromSoftware, con nuovi dettagli e informazioni rilasciati a ritmo abbastanza regolare, ebbene, le ultime novità riguardano il peso del download. Di recente, abbiamo infatti scoperto quanto spazio di archiviazione (all’incirca) sarà necessario per installare il gioco sulle console di casa Microsoft. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Elden Ring: il peso del download rientra nella media di molti altri titoli analoghi (ma stabilisce comunque un nuovo “record” per un gioco FromSoftware)

La pagina di Elden Ring su Xbox Store è stata recentemente aggiornata e, secondo quanto riportato sulla stessa, ai giocatori Xbox Series X/S e Xbox One saranno richiesti circa 50 GB di spazio di archiviazione per il prossimo gioco di ruolo di FromSoftware e, dunque, il peso del download dovrebbe aggirarsi attorno a questi numeri. Si tratta di una cifra che rientra nella media dei titoli attuali, nulla di “strabiliante” quindi. Sebbene i giochi passati di FromSoftware tendessero ad essere significativamente più piccoli, dato che Elden Ring sarà un titolo open world a tutti gli effetti, questo “salto” non è certo una sorpresa.

Di recente, Bandai Namco ha anche rivelato i dettagli completi delle specifiche per il gioco su tutte le piattaforme, confermando il supporto 4K, 60 FPS e il ray-tracing per il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X. Negli ultimi giorni, inoltre, sono arrivate anche varie informazioni ufficiali sulla Collector’s Edition del gioco che, come lecito aspettarsi, sarà decisamente ricca e includerà una splendida action figure. Per saperne di più al riguardo vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. In questa news, invece, potete avere un assaggio dei primi 15 minuti del gioco in questione.

Vi ricordiamo che Elden Ring verrà lanciato il 25 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Un test in closed beta del gioco inizierà il 12 novembre.

