Elden Ring: il director Hidetaka Miyazaki svela nuovi dettagli

Miyazaki ha inoltre parlato della possibilità di spostarsi a cavallo (ma non in modalità multiplayer ), come si è visto nel trailer mostrato durante il Summer Game Fest . Il giocatore adesso potrà anche saltare per evitare gli attacchi, o per sferrare colpi più potenti. Elden Ring presenterà anche un sistema stealth elementare, che consentirà di nascondersi tra i cespugli e balzare sui nemici. Riguardo alla durata complessiva , Miyazaki-san la stima attorno alle 30 ore , senza che vi siano molti viaggi secondati ad allungare il brodo.

Simone Cantini

Gamer cresciuto all'ombra del tubo catodico, sia in casa che in sala giochi, amante del Giappone in ogni sua forma, traduttore freelance e aspirante musicista non ancora pronto ad appendere lo strumento al chiodo. Su tutto, però, svetta la passione per i videogame, dei quali non rinuncio a parlare in ogni luogo, forma e dimensione, nella speranza di trovare qualcuno disposto ad intavolare una discussione costruttiva.