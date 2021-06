Elden Ring: presenti modalità multiplayer coop

L’attesissimo Elden Ring si è finalmente svelato in tutto il suo splendore in data 10 giugno 2021, con un gameplay trailer che già sta facendo sognare tutti i fan di From Software: tra i vari dettagli che sono stati svelati sul titolo in uscita, vi saranno anche le modalità coop e multiplayer online

Nella giornata di ieri è successo l’impensabile. From Software, che nel corso degli anni è riuscita a formare un vero e proprio culto attorno ai propri titoli, ha svelato nuovi importantissimi dettagli sullo sviluppo del loro prossimo titolo, Elden Ring. L’opera realizzata tramite la collaborazione dei maestri Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin ha finalmente una data di uscita ufficiale, insieme ai vari particolari che sono stati svelati sulla trama e l’ambientazione e sul futuro upgrade per la next gen. Tra tutte queste informazioni su Elden Ring, è stata confermata pure la presenza della modalità coop e, più in generale, multiplayer online.

Elden Ring: modalità coop e multiplayer online

Se si dà un’occhiata al sito web ufficiale di Bandai Namco dedicato a Elden Ring, è stata confermata la possibilità di giocare in multiplayer coop con gli amici nella sezione “esplorazione del mondo”. Viene inoltre scritto quanto segue:

Attraversa un mondo mozzafiato a piedi oppure a cavallo, da solo oppure online con altri giocatori, e immergiti completamente nelle pianure erbose, nelle paludi soffocanti, nelle montagne spiraleggianti, negli inquietanti castelli e in altre zone di una grandiosità su scala mai vista prima in un titolo FromSoftware.

I fan lo sapranno molto bene: questa modalità online non risulta una novità molto particolare rispetto alla tradizione From Software: già in Dark Souls infatti era possibile chiamare altri giocatori per collaborare oppure sfidarli in singolar tenzone invadendo i rispettivi mondi.

Elden Ring ha fatto impazzire il web con il suo gameplay trailer mostrato a sorpresa durante questa edizione della Summer Games Fest. In attesa di altre notizie sul titolo e sull’E3 in arrivo, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.