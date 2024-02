Elden Ring: versione mobile in sviluppo secondo un rumor

Stavolta i rumor giocano nella zona franca dei giochi lontani: nello specifico, lo sviluppo di una possibile versione mobile di Elden Ring

Un’ipotetica versione mobile di Elden Ring sembrerebbe essere in sviluppo, almeno secondo un rumor. Nulla per cui trattenere il fiato, però; al contrario, le attese sembrerebbero prospettarsi lunghe. Il rapporto di Reuters, qui di seguito riportato da GamingBolt in un tweet, parla dei piani di Tencent (e chi altri? ndr) di adattare il capolavoro di FromSoftware in una versione per dispositivi smart. In quanto ai progressi in merito, sono stati descritti come “lenti” e non sappiamo altro. A quanto pare, Tencent vuole cavalcare l’onda di Genshin Impact, con un modello di business free-to-play supportato da acquisti in-app. Prevedibilmente, il design del magnum opus di Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, in quanto gioco di ruolo d’azione in single-player, “cozza” con la visione di Tencent.

Elden Ring sbarca su mobile: potenziale hit in sviluppo o rumor senza capo né coda?

I rumor su una possibile versione mobile di Elden Ring cascano nel bel mezzo dell’attesa di novità da parte dei fan sullo sviluppo del DLC. L’atteso Shadow of the Erdtree potrebbe presto darci delle notizie, dati i cambiamenti intravisti in un datamine alla pagina del gioco su Steam. Finora, comunque, sia lo sviluppatore FromSoftware che il publisher Bandai Namco hanno mantenuto un religioso silenzio stampa. In quanto a Tencent, non è la prima volta che pesta i piedi per terra nel tentativo di adattare su dispositivi smart i titoli di successo per PC e console. Settimana scorsa è saltato fuori che il colosso cinese ha cancellato la conversione dell’opera di un altro dei mostri sacri trattati nei nostri speciali, ovvero una variante di Nier per cellulari.

