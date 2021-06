Elden Ring: gli insider puntano verso una comparsa all’E3 2021

Un anello per ghermirli, e nell’hype incatenarli: Jeff Grubb colpisce ancora, indicando un’apertura dell’E3 2021 proprio con Elden Ring

La presenza all’E3 2021 di Elden Ring era qualcosa in cui speravamo tutti, ma non senza un pizzico di paura. A dissiparla provvede una presenza più che probabile all’evento di Geoff “The Game Awards” Keighley, il Summer Game Fest Kickoff Live Show. Un canale non ufficiale su Twitter, che tiene traccia giorno per giorno delle notizie sul gioco, dopo giorni di continui cenni alla cerimonia di apertura ha alluso con un acrostico alla possibilità di vedere tra otto giorni (“Ragazzi, oggi ho speranza. Lo vedete tutti?”, la frase inglese le cui iniziali formano “Eight days”) il gioco, ovvero il 10 giugno se teniamo conto dei fusi orari.

Per l’E3 2021 mancano otto giorni, sperando che Elden Ring ritorni

A fare di questa una notizia vera e propria è il retweet del post che alludeva alla presenza di Elden Ring all’E3 2021. Si tratta come spesso avviene di Jeff Grubb, che ha commentato in fase di condivisione aggiungendo “oggi mi sento ottimista”. La notizia, pare, è stata tale da rendere doveroso l’annuncio una nuova puntata del Jeff Grubb’s Game Mess seduta stante nella prima risposta al retweet. Tra gli argomenti ci sarà, a quanto pare, “la scarcerazione di Geoff Keighley”, in merito alla “prigione videoludica” in cui ha scherzosamente messo Geoff Keighley per aver menzionato agli scorsi Game Awards il gioco.

I’m feeling optimistic about Elden Ring today. https://t.co/JJUhL8hCER — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 2, 2021

Giusto per complicare le cose, Geoff Keighley ha prontamente twittato la foto di uno pseudo-bigliettino da biscotto della fortuna. Il messaggio stampato allude alla ricezione di “un dono inatteso da un conoscente”. In seguito, Keighley ha ritwittato la foto di un’eclissi solare prevista per lo stesso giorno. Ricordiamo che l’immagine che ne risulta è quella di un anello, per alludere ulteriormente al gioco. Il reveal, o meglio il nuovo reveal, del titolo per PS5 e PS4 potrebbe dunque essere davvero imminente.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.