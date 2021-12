Elden Ring: rivelato il nuovo personaggio Godfrey

Elden Ring torna a far parlare di sé: nelle ultime ore è stato annunciato in via ufficiale un nuovo personaggio, Godfrey The First Lord

Il nuovo imponente personaggio di Elden Ring ha un nome ufficiale (e altisonante): Godfrey The First Lord. Ieri, 15 dicembre, Yashiro Kitao, dirigente del marketing di FromSoftware, ha condiviso sul proprio account Twitter i dettagli e il nome ufficiale del personaggio appena svelato nell’attesissimo titolo open world. Potete vedere il tweet appena sotto, in quest’ultimo ci vengono presentati sia Godfrey The First Lord sia il suo complice bestiale dall’aspetto poco amichevole. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Elden Ring: Godfrey, alias The First Lord è pronto a farvi assaggiare la propria affilatissima ascia

Proprio all’inizio di questa settimana, un nuovo artwork per Elden Ring ci ha svelato Godfrey The First Lord. L’illustrazione suddetta è stata anche pubblicata all’interno di un’intervista esclusiva di Edge Magazine con il visionario game director Hidetaka Miyazaki. Il prossimo numero di Edge, decorato con la nuova character art di Godfrey come copertina, verrà spedito agli abbonati alla fine di questo mese il 30 dicembre.

L’intervista stessa con Miyazaki esaminerà l’approccio dell’autore stesso alla progettazione di giochi open world, nonché il confronto tra Elden Ring e la serie Dark Souls (che ha appena vinto il Golden Joystick Award per il miglior gioco di tutti i tempi). Inoltre, dalla stessa intervista si evince, curiosamente, anche il fatto che Miyazaki non gioca ai suoi titoli dopo aver finito di lavorarci sopra, tra molte altre cose rivelate.

Forse saremo in grado di ottenere maggiori dettagli sullo stesso Godfrey da questa nuova intervista con Miyazaki. Per quanto riguarda il gioco finale in sé, Elden Ring uscirà il prossimo anno il 25 febbraio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, e si preannuncia sicuramente uno dei giochi più attesi di un già gremito 2022.

