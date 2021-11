Elden Ring: mostrati 15 bellissimi minuti di gameplay

È appena terminata la presentazione di From Software in cui sono stati mostrati 15 minuti di gameplay di Elden Ring, attesissimo titolo soulslike in uscita il prossimo anno: cosa è stato mostrato?

Ci sono titoli così importanti, così emblematici e rappresentativi di un’intera generazione che è spesso difficile parlarne. Elden Ring sarà, quasi certamente, uno di questi. Una From Software in splendida forma è ciò che tutti i videogiocatori appassionati di action-jrpg vorrebbero, e una Remastered di Bloodborne, ma in questo caso mi sa che stiamo chiedendo troppo. Nelle scorse ore la collector’s edition è stata vittima di leak e si è mostrata palesemente quando non doveva, e proprio ieri l’azienda aveva confermato di voler mostrare, nella giornata di oggi, ben 15 minuti di gameplay dell’attesissimo titolo. E così è stato: gameplay nudo e crudo. Una voce narrante che dona piccoli frammenti di informazioni in sottofondo, combattimenti, sangue ed esplorazione.

Il gameplay ve lo lasciamo qua sotto, a metà articolo, e dobbiamo ammettere che di nuove informazioni rilevanti ce ne sono poche. Il bello di questo trailer è proprio vedere Elden Ring all’opera, in un misto di ispirazione, estetica e meccaniche di gioco che riprendono da tutti i titoli di From Software. Da Bloodborne a Sekiro, passando ovviamente per i tre capitoli di Dark Souls, Elden Ring è terribilmente ispirato e… autoriale. La mano di Miyazaki è limpida e non potevamo chiedere di meglio. Nel trailer vengono mostrate praticamente tutte le meccaniche già citate negli scorsi mesi dalle varie anteprime e interviste rilasciate, dalla presenza del cavallo che si può condurre praticamente su qualsiasi superficie, la possibilità di utilizzare la mappa del mondo (di cui dovremo trovare i frammenti sparsi per completarla) e molto altro. Rivediamolo insieme.

Elden Ring si mostra in un gameplay trailer veramente eccezionale

Vengono mostrate diverse scene di gameplay, molte delle quali sono ovviamente di combattimento. Si passa dagli scontri uno contro uno, che ci sono sembrati piuttosto fluidi e pieni di mordente, a sezioni stealth palesemente riprese da Sekiro, ma ampliate dall’utilizzo dell’arco. Mostrati anche alcuni miniboss e un boss finale, artisticamente eccelso, nonché una discreta varietà di nemici base. Dettagliata anche la possibilità di evocare degli spiriti che possono essere di aiuto in battaglia, così come lo spirito che ci guiderà, sotto forma di luce, presso la destinazione di trama successiva. Insomma, niente di particolarmente nuovo a livello generale, ma fa davvero piacere poter finalmente vedere all’opera la prossima perla targata From Software.

Vi ricordiamo che il titolo arriverà il prossimo 22 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, che sono aperti i pre-ordini e che la Collector’s Edition è davvero bella. Avete visto il gameplay trailer di Elden Ring mostrato da From Software proprio poco fa? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!