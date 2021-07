Elden Ring: nuovi importanti informazioni su gameplay e altro

Nelle ultime ore Bandai Namco ha pubblicato in rete la descrizione ufficiale del gameplay di Elden Ring, innumerevoli morti vi aspettano!

Bandai Namco Entertainment ha aggiornato la pagina web ufficiale di Elden Ring di FromSoftware, rivelando alcune informazioni in più sul gameplay e sul misterioso mondo di gioco uscito dalla mente di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Elden Ring: il gameplay secondo Bandai Namco, il titolo sarà ancora più ostico della serie Souls e Bloodborne?

Nuova raffica di informazioni sul gameplay di Elden Ring. Il titolo consentirà ai giocatori di padroneggiare dozzine di abilità o di sceglierne una che si adatta meglio al loro stile di gioco. Saremo in grado di avvicinarci furtivamente ai nemici e utilizzare l’ambiente, il tempo e l’ora del giorno a nostro vantaggio. Vi lasciamo alla descrizione ufficiale di Bandai Namco:

Impara l’arte del combattimento, devi intuire le intenzioni del tuo nemico e una schivata o una parata al momento giusto potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Cavalca il tuo destriero in battaglia contro i mercenari a cavallo e uccidili dai loro cavalli, padroneggia gli incantesimi arcani dei maestri che ancora indugiano tra le rovine della guerra, evoca spiriti familiari per pareggiare le sorti contro di te o chiama i tuoi compagni Tarnished a combattere a al tuo fianco e condividi il fardello mentre esplori, o approfondisci la complessa e sanguinosa storia della Frantumazione e scopri i segreti perduti dei Semidei e dei loro parenti. Tutte queste strade sono possibili, e anche di più.

La descrizione ufficiale di Elden Ring suggerisce anche che i giocatori potranno scegliere tra il combattimento e un percorso di comprensione. Coloro che intendono rivendicare il loro “diritto di nascita” devono combattere: “Alla fine, il vostro viaggio sarà definito dalla forza della vostra ambizione”, continua la descrizione. “Più grandi sono i vostri obiettivi, maggiore sarà la sfida.”

Aspettatevi di morire innumerevoli volte (come vi hanno insegnato i titoli FromSoftware) e poi tornare in battaglia perché è quello che ci vorrà per diventare “un Signore”. Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022.

