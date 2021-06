Elden Ring: nuovi dettagli per storia ed ambientazione

Sul sito ufficiale di Elden Ring sono comparsi tanti nuovi dettagli relativi alla storia e alle ambientazioni dell’atteso titolo From Software

Tanto tuonò che piovve, e alla fine il giorno tanto atteso è arrivato: nella serata di ieri, come vi abbiamo prontamente riportato, nel corso del Summer Game Fest Kickoff Live, Elden Ring si è finalmente mostrato in un nuovo trailer, con tanto di sospirata data di uscita. E per l’occasione anche il sito ufficiale della produzione, che vede al timone From Software e George R. R. Martin, è stato aggiornato, ed ora presenta nuove informazioni relative alla storia e altri elementi.

Elden Ring: dettagli per storia ed ambientazione

A quanto si legge nel sito, la storia ruoterà attorno ai frammenti dell’Elden Ring, la fonte del potere dell’Erdtree, alla cui ricerca si sono lanciate numerose entità come semidei, la progenie della regina Marika e molte altre. Conosciuti come Great Rune, tali frammenti potrebbero causare una feroce guerra, chiamata The Shattering, che condurrebbe all’abbandono del Greater Will, un misterioso e grande potere che il giocatore incontrerà ad un certo punto del gioco. Compito del player, nel ruolo del Tarnished, sarà quello di ergersi dinanzi all’Elden Ring e divenire l’Elden Lord, così da porre idealmente fine al conflitto.

Il protagonista sarà un morto che vive ancora, elemento che sembra essere un ideale punto in comune con Dark Souls. Oltre a venire a conoscenza di ulteriori aspetti dell’Elden Ring, il giocatore incontrerà anche un certo numero di personaggi, ognuno mosso dalle proprie motivazioni, che potranno rivelarsi sia alleati che nemici. Ovviamente non mancheranno anche mostruose creature ed avversari caratterizzati da un profondo background.

Vi ricordiamo che il gioco è previsto per Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Xbox One, con una data di uscita fissata per il 21 Gennaio 2022.

