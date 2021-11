Elden Ring: rivelata la Collector’s Edition

In attesa del video gameplay di Elden Ring, alcuni leak hanno mostrato quella che sarà la Collector’s Edition del gioco

In questi ultimi minuti Bandai Namco avrà modo di presentare un video gameplay di Elden Ring della durata di quindici minuti, dopo averlo annunciato ufficialmente su Twitter nella giornata di ieri sul profilo ufficiale di FromSoftware. Ma in aggiunta a ciò, attraverso alcune pubblicità presenti su Twitch è già stata anticipata la Collector’s Edition del gioco, mostrando i vari contenuti esclusivi che saranno presenti in questa speciale edizione della copia fisica di Elden Ring.

La Collector’s Edition di Elden Ring

L’immagine inerente l’annuncio promozionale con la Collector’s Edition di Elden Ring è spuntata fuori dopo che un utente ha pubblicato lo spot su Reddit, ed è stata successivamente ricondivisa da un noto leaker di Twitter, allegandovi anche il suddetto screen riguardante la pubblicità, dove viene mostrato in tutta la sua bellezza il bundle di questa edizione completa del nuovo titolo di Miyazaki, Elden Ring. Non è ancora trapelato il probabile prezzo di questa fantastica collezione, ma potrebbe darsi che nelle prossime ore esso sarà svelato insieme al video gameplay.

Apparently the ELDEN RING collector's edition is being promoted on Twitch alreadyhttps://t.co/p9AaSLkubJ pic.twitter.com/16YNn2LX9z — Nibel (@Nibellion) November 4, 2021

Questa Collector’s Edition avrà all’interno il gioco, con una confezione steelbook esclusiva ed un artbook contenente 40 pagine di disegni e concept art. Sarà presente anche la colonna sonora ufficiale del titolo, insieme ad una statua dell’iconico personaggio mostrato finora nei vari trailer di Elden Ring, ovvero Malenia – Blade of Miquella; si tratta di un modello alto circa venti centimetri. La scatola che andrà a chiudere il tutto è siglata dal noto simbolo di Elden Ring, raffigurante l’albero che rappresenta l’Interregno.

In attesa di visionare finalmente il tanto richiesto gameplay di Elden Ring