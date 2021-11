Elden Ring: 4K e 60 FPS su PS5 e Xbox Series X|S grazie alle modalità prestazioni e grafica

Elden Ring darà il meglio su PS5 e Xbox Series X|S attivando la modalità grafica per il 4K oppure la modalità prestazioni per i 60 FPS

Con Elden Ring a pochi mesi dal lancio, Bandai Namco ha iniziato a rivelare molti nuovi dettagli sul gioco, tra cui la possibilità di poter giocare l’ultima fatica di FromSoftware a 60FPS e in 4K. Inoltre, di recente ci è stato offerto un approfondimento del gioco grazie a un bellissimo video gameplay della durata di circa 20 minuti, creando ancora più attesa ai fan ormai stremati dalla voglia di giocarlo. Come ciliegina sulla torta, alla fine del video gameplay è stata svelata ufficialmente anche la Collector’s Edition, ricca di contenuti tra cui una splendida action figure di Malenia.

Elden Ring in 4K o 60FPS? A voi la scelta

Gli elenchi per le versioni PS5 e Xbox Series X|S della Collector’s Edition di Elden Ring su GameStop affermano che i giocatori sulle nuove console potranno decidere se dare la priorità alla risoluzione o alle prestazioni, con una modalità grafica che consente la risoluzione 4K e una modalità prestazioni che consente i 60FPS. Purtroppo Bandai Namco e FromSoftware devono ancora confermarlo ufficialmente, ma dato quanto sia diventato ormai uno standard nel settore, è molto probabile che Elden Ring presenterà effettivamente queste opzioni per le due modalità.

Ricordiamo che Elden Ring è stato recentemente posticipato ed è ora previsto per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC il 25 febbraio 2022. Per chi non riesce ad aspettare e vuole provare il gioco il prima possibile, in questo mese è in arrivo la beta per provare il gioco in anticipo, divisa in 5 sessioni con circa 50.000 chiavi a disposizione che verranno inviate casualmente ai giocatori selezionati. La prima sessione è prevista venerdì 12 novembre dalle 12:00 alle 15:00.

Anche voi non vedete l'ora di mettere le mani su Elden Ring?