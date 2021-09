eFootball: rivelati la data di uscita e il contenuto al lancio

Konami ha svelato al pubblico varie informazioni riguardanti eFootball, il nuovo titolo calcistico free-to-play che prenderà il posto della storica serie PES: innanzitutto è stata svelata la data di uscita ufficiale, e inoltre sappiamo anche quale sarà il contenuto del gioco al lancio

Risale a poco tempo fa l’annuncio ufficiale di eFootball, il nuovo gioco calcistico di Konami che, contrariamente a quanto fatto finora con PES, sarebbe diventato per la prima volta nella storia free-to-play, e con l’intenzione di mantenere il gioco attivo durante gli anni. Sempre Konami ha confermato, successivamente, che il contenuto del gioco al lancio sarebbe stato piuttosto limitato, e che l’intenzione era quella di aggiungere man mano nuovo content nel corso dei mesi. Ebbene, finalmente abbiamo nuove notizie su eFootball: oltre a sapere nel dettaglio quale sarà il contenuto del gioco al lancio, è stata inoltre finalmente svelata la data di uscita.

eFootball: contenuto al lancio e data di uscita

Il gioco verrà lanciato con 9 squadre, 6 stadi, la possibilità di giocare partite offline ed eventi online settimanali. I club presenti al lancio saranno Arsenal, Barcellona, ​​Bayern Monaco, Flamengo, Juventus, Manchester United, River Plate e São Paulo, e le partite si potranno giocare negli stadi Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium , Allianz Arena e all’eFootball Stadium. Per quanto riguarda le modalità, avremo la possibilità di giocare partite offline, in multigiocatore locale contro amici oppure contro l’IA, così come gli eventi settimanali. C’è da specificare inoltre che, al momento del lancio, non vi sarà alcun tipo di cross-play tra sistemi Xbox, sistemi PlayStation e PC.

Dopo aver visto il contenuto, possiamo dire che la data di uscita di eFootball è prevista per il prossimo 30 settembre, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Per quanto riguarda il mobile, la versione Android e iOS di eFootball PES 2021 verrà aggiornata a eFootball entro la fine dell’anno, durante questo autunno. Sempre più avanti durante questo autunno autunno, eFootball riceverà diversi aggiornamenti e nuovi contenuti, di cui modalità come Creative Teams (essenzialmente uguale a Ultimate Team su FIFA), l’evento per partite PvP, l’evento per partite Tour contro l’IA, insieme ai match rapidi e le lobby per giocare online.

Per rimanere aggiornati sui contenuti di eFootball e su tutte le novità più importanti del mondo videoludico, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.