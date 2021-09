eFootball: svelati i requisiti della versione PC

Tramite la pagina ufficiale di Steam, Konami ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di eFootball, in arrivo il prossimo 30 settembre

Konami ha deciso che da quest’anno la sua simulazione calcistica per eccellenza, PES, cambierà completamente rotta. E lo farà anche drasticamente, lasciandosi alle spalle per il sempre eterno titolo, per lasciare il posto a eFootball, una nuova esperienza di simulazione completamente free-to-play, se non per gli svariati DLC a pagamento che già sono stati annunciati. Insomma, quest’anno FIFA 22 avrà un rivale completamente incognito ad affrontarlo, sebbene il titolo di Electronic Arts abbia già fatto più presa sui videogiocatori più legati alla classicità dell’esperienza. Solo il tempo ci darà un responso.

Nel frattempo, nelle scorse ore Konami ha aggiornato la pagina ufficiale di Steam di eFootball, e sono stati mostrati finalmente i requisiti minimi e raccomandati. Se volete provarlo su PC, insomma, sappiate che non avrete bisogno di una macchina così performante. Le richieste a livello di prestazioni, infatti, sono piuttosto modeste, ottenibili anche con computer di fascia medio-alta. Vediamoli insieme nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Vediamo insieme i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di eFootball!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi di sistema per eFootball:

CPU : Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350;

: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350; Memoria : 8GB RAM;

: 8GB RAM; GPU : GeForce GTX 660 Ti | Radeon HD 7790;

: GeForce GTX 660 Ti | Radeon HD 7790; Spazio necessario: 50 GB.

Infine, vediamo insieme i requisiti raccomandati per far girare al meglio la nuova esperienza calcistica di casa Konami:

CPU : Intel Core i5-7600 | AMD Ryzen 5 1600;

: Intel Core i5-7600 | AMD Ryzen 5 1600; Memoria : 8GB RAM;

: 8GB RAM; GPU : GeForce GTX 1060 | Radeon RX 590;

: GeForce GTX 1060 | Radeon RX 590; Spazio necessario: 50 GB.

Questi erano i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di eFootball. Vi ricordiamo che il titolo è previsto a partire dal 30 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One, mentre la versione per dispositivi mobile (iOS e Android) arriverà nel corso dell’anno. Che cosa ne pensate di questo cambio di rotta? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!